“Years and years”, ¿qué ocurrirá en los próximos 15 años?

Hoy me he decantado por comentar la serie "Years and years", que salió en HBO. En general, suelo estar atenta a estrenos de series que de algún modo tratan la tecnología, como pudo ser Black Mirror, pero en esta ocasión, reconozco que se me pasó y decidí verla tras escuchar su título en un par de ocasiones en las pasadas semanas.

Hemos cambiado nuestra manera de ver series, ahora practicamos el “binge watching” que no deja de ser un “empacho audiovisual” frente a la pantalla del ordenador o de la tele viendo tus series o películas favoritas.

En algunos casos podríamos decir que incluso consumimos más, ya que tenemos una enorme cantidad de títulos a nuestro alcance y por el mismo precio. Precio que por otro lado, si lo pensamos, no es tan económico si comenzamos a sumar todas las plataformas que nos ofrecen vídeo bajo demanda. En mi caso pago Netflix, HBO, Prime Video y por épocas Filmin y está previsto que no mucho más adelante salgan muchas más opciones.

El pasado fin de semana volví a ese momento de terminar serie y elegir una nueva, y fue cuando comencé “Years and years” que vi en tan solo 2 días (son 6 episodios de cerca de una hora) y todavía estoy saliendo del shock. Cuando la ves valoras lo bien hecha que está, y sobre todo la moraleja que nos deja.

“Years and years” va un paso más allá que Black Mirror y ya no solo critica qué pasaría si la tecnología fuera una droga. Además tiene un hilo conductor que es el transcurso de 15 años desde el presente de la familia Lyons. En “Years and years” sí que se habla de la dependencia a la tecnología y de cómo formará parte de nuestras vidas, pero también nos hace reflexionar sobre qué mundo estamos construyendo y cómo en los próximos años podemos hacer que todo se vuelva un caos por nuestras decisiones políticas y sociales. Te ayuda a pensar y te anima a hacer algo para mejorar el mundo. Eso sí, no te dejará indiferente.