Javier Blanco (Be Live): “Todo lo relacionado con la sostenibilidad debe ser prioritario”

Javier Blanco, director de Be Live Hotels, considera que la apuesta por la sostenibilidad es fundamental y sin posibilidad de vuelta atrás. “Todo lo relacionado con la sostenibilidad debe ser para el sector uno de los objetivos prioritarios. En nuestro caso, apostamos por llevar a cabo diferentes acciones destinadas a contribuir a la reducción de plásticos, el uso de energías alternativas o la reducción de vertidos. Como prueba de nuestro compromiso con el medio ambiente, recientemente hemos obtenido la ISO 9001 para todos nuestros establecimientos en España”, afirma.

Respecto a la temporada, Blanco la define como atípica porque “el mercado se ha regulado debido al resurgimiento de otros destinos. No obstante, hemos tenido una buena ocupación gracias al ajuste de precios llevado a cabo”, señala. Además, Blanco explica que la quiebra de Thomas Cook ha tenido una incidencia mínima en Be Live Hotels. “La incidencia ha sido mínima, puesto que contamos con una contratación abierta y diversificada. Evidentemente, al ser uno de los operadores con mayor volumen, ha afectado al mercado”, afirma y explica que la temporada próxima será mejor que la de 2019. “En mi opinión, la temporada próxima estará en línea con la pasada e incluso me aventuro a decir que será mejor”, indica.

Blanco apuesta por la convivencia entre la turoperación y los otros canales de venta. “La evolución tecnológica es una realidad, cada vez está cobrando más fuerza la venta directa a través de canales online. Hay clientes que usan la tecnología para informarse y después consumen en las agencias de viaje y a través de la turoperación. Los diferentes modelos van a convivir durante mucho tiempo”, acaba diciendo.