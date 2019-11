Alejandro Sancho: «Eivissa es el destino turístico que mejor resiste en todo el país»

Alejandro Sancho Ferrer, diplomado en Turismo y director comercial de Invisa Hoteles, asumió el cargo de presidente de Fomento del Turismo de Ibiza, una de las entidades turísticas más consolidadas de la isla, el pasado 25 de octubre. Entre sus objetivos se encuentra apostar por un turismo de mayor calidad, más sostenible con el medio ambiente y el fomento del turismo familiar.

¿Cómo explicaría qué es Fomento del Turismo para quien no lo conozca?

Es una institución cuyos recursos aportan las empresas que son socias. Es muy transerversal porque se puede apuntar cualquiera. De hecho, tenemos muchos socios particulares. En los últimos 10 años, Fomento del Turismo se ha centrado mucho en la especialización con la creación de diferentes clubes de producto. Hemos creado ICB, que tiene un comité ejecutivo y una gerente y sus socios, que a su vez también están en Fomento, que ven que el turismo MICE tiene sentido y van a sus ferias específicas. Luego tenemos el Ibiza Luxury Destinaton. Ahora se va a relanzar Ibiza On Tour y aquí es donde entran los socios particulares porque con pagar la cuota de socio tienes acceso directo a Ibiza On tour. Luego tenemos Descubre Ibiza, que está formado por empresas de actividades de todo tipo que dan a conocer la isla de otra forma. Todo pasa por la especialización.

Asumió la presidencia de la entidad el pasado 25 de octubre, ¿qué retos se ha marcado en esta nueva etapa?

Los objetivos de Fomento del Turismo es que la institución sea más técnica y que se busquen soluciones conjuntamente con las administraciones para una mejor gestión de los recursos y una promoción más personalizada. También estamos pendientes de firmar convenios con todas las instituciones de Eivissa; todas han mostrado interés en aunar esfuerzos y mejorar los recursos. Tenemos que buscar entre nosotros, las empresas, y las administraciones la creación de un sello de turismo familiar, que cuando vayamos a ferias se reconozca este sello.

¿En qué líneas de promoción y especialización piensa que se debe incidir?

En el turismo familiar, gastronómico y medioambiental. En el caso del turismo familiar, se está trabajando en la creación de un sello propio. El tema medioambiental también se va a trabajar mucho; al final se trata de aunar esfuerzos y conseguir tener una Eivissa más sostenible y con turismo de mayor calidad, que es el objetivo de todos. Los socios de Fomento, en los últimos cuatro meses, hicieron una serie de aportaciones sobre cuáles eran los puntos a mejorar de la isla. Salió el tema del transporte, que tiene que ser muchísimo más ecológico, mejorar la depuración de aguas y mejorar la conectividad aérea. Tampoco podemos permitir que solo nos quedemos con el 1% del turismo escandinavo que visita Balears. Son mercados que desestacionalizan. La temporada de abril a octubre es la que tenemos que consolidar, pero la de marzo a noviembre es la que tenemos que trabajar. La gastronomía también será uno de los puntos fuertes para trabajar desde Fomento y desde las administraciones, y se potenciará el kilómetro cero.

¿Cuáles son los puntos débiles que debe mejorar Eivissa como destino turístico?

Donde se debe trabajar más es en el intrusismo, y no solo en el alojamiento, que se ha estado expandiendo sin ningún tipo de control. Así nos lo han transmitido los socios. Todas las quejas de intrusismo las hemos pasado a la Oficina de Lucha contra el Intrusismo del Consell d’Eivissa.

¿Ha sido una temporada irregular o finalmente ha oscilado dentro de lo esperado?

Empezó un poco más lenta que el año pasado y 2017, que ambas fueron fantásticas. Luego es cierto que la demanda de Eivissa se ha mantenido, al arrancar más lenta ha habido más ofertas en el mercado que en los últimos años. La marca Ibiza ya de por sí es un reclamo. Tenemos que enfocarnos hacia la sostenibilidad y un turismo de mayor calidad. En septiembre tuvimos la quiebra de Thomas Cook y esto ha influido en las ventas de septiembre y octubre, pero los números a nivel de ocupación serán muy similares a los del año pasado. Tenemos que dar gracias a que somos el destino que mejor resiste dentro del territorio nacional comparándonos con nuestra comunidad autonóma y el resto del país. Hay cosas de Eivissa que se han hecho muy bien y la marca y el nombre hacen mucho.

¿Se resentirá la llegada de británicos a Eivissa por el brexit y la caída de Thomas Cook?

Las informaciones que tenemos de las últimas semanas es que el mercado británico ha arrancado igual o mejor que el año pasado a pesar de toda esta nube que tenemos con el brexit y tras la caída de Thomas Cook. La confianza de los británicos hacia Eivissa se mantiene intacta y esto es muy positivo porque es nuestro principal mercado extranjero y vamos a seguir trabajando con ellos en todo lo que se pueda mejorar. Los próximos meses para la venta son muy importantes, son meses a trabajar y tratar. Tras la quiebra de Thomas Cook aparecerán actores nuevos y oportunidades vamos a tener; esperamos que se mantengan los números.