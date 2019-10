Más de 300 viajeros se dieron cita en el Travel Pop Up

El pasado sábado tuvo lugar Travel Pop Up, un evento en el que turismo, sostenibilidad y emprendimiento fueron protagonistas de una variada agenda y de una zona pop up.

Tuvimos la oportunidad de viajar desde los asientos de una de las salas de conferencias del Hotel Meliá Princesa a diferentes rincones del mundo, escuchando a grandes viajeros.

Enrique Álex nos explicó cómo se puede combatir el odio cuando estás expuesto a una gran comunidad. Analú, de Viajar para Vivir, nos dio las claves para ser nómada digital. Agustín Ostos, de Soy Tribu, nos enseñó a cumplir sueños y viralizar contenidos, y contamos también con la presencia del creador del canal de Youtube más seguido en español a nivel mundial, Alan Estrada, de Alan por el Mundo, con más de 3 millones de seguidores en las redes sociales. Alan nos habló del poder de los viajes.

Además de las ponencias hubo dos mesas redondas, en una se trató la sostenibilidad a la hora de viajar, con la presencia de Renfe, FAADA, Meliá y Enrique Álex, y en la de la tarde se habló de tecnología, emprendimiento y turismo con Spanish Startups, Woonivers, Eulalia García e IATI Seguros.

Como aprendizaje me quedo con algunas de las frases que nos trasladaron los ponentes:

«Un bloguero de viaje no vive viajando de vacaciones, es un trabajo y como tal hay que valorarlo». «Lo que vemos en las redes sociales no muestra el 100% de una realidad. Tendemos a mostrar los momentos bonitos de un viaje, que es genial, pero tenemos que ser conscientes». «Es importante que nos concienciemos y aprendamos a viajar y a vivir de un modo sostenible, para cuidar nuestra casa, nuestro planeta». «Nuestro portfolio viajero no debe estar medido por países sino por historias».

Sin duda fue una cita muy interesante y recomendable para profesionales del turismo. Estaremos atentos a futuras ediciones, ¿quién sabe? Igual se celebra en Baleares.