¿Cómo consiguieron sus primeros usuarios las #startups más reconocidas del mundo?

En uno de mis turnos de noche de Twitter de esta semana, me he “paseado”, como hago habitualmente, por Product Hunt. Para aquellos que no lo conozcáis, se trata de una especie de red social para geeks, con un ranking de valoración en la que cada día startups de todo el mundo suben sus aplicaciones y/o webs y otros usuarios las valoran.

Volviendo al paseo, os diré que encontré varios descubrimientos, ¡siempre encuentras algo! Voy a compartir uno en concreto, que pienso que os puede ser de utilidad, sobre todo para todos los que estéis empezando vuestro negocio dentro de internet.

Se trata de un directorio creado por Early Easy Growth. Es un blog sobre emprendedores, que va a despegar y lo ha hecho de una manera muy original, compartiendo el cómo consiguieron los primeros usuarios algunas de las startups más importantes a nivel mundial.

Por destacar diferentes métodos os puedo mencionar: Apple presentó su primer producto en eventos locales, Twitter, WhatsApp, Instagram y muchas más, con el boca a boca; Airbnb con una estrategia de relaciones públicas; Tinder, a través de invitaciones personalizadas entre usuarios, y Product Hunt a través de newsletters.

Son muchas las maneras de llegar a esos potenciales primeros usuarios. Se trata de una web curiosa, que nos puede inspirar a la hora de trazar la estrategia de captación inicial.

Y si os quedáis con más ganas de inspiración, os recomiendo el podcast de Reid Hoffman, que analiza la historia de los principales fundadores de Silicon Valley y el mundo tech. Y, evidentemente, es muy recomendable acudir a los diferentes eventos del ecosistema emprendedor, tanto en el ámbito local, como nacional e internacional.