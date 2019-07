‘Vender’ Formentera en temporada alta

Los hoteleros de Formentera piden al Consell Insular que se vuelva a llevar a cabo promoción turística de la isla para los meses de temporada alta. El presidente de la Federación Hotelera de Formentera Vicent Tur cree que es necesario un cambio de rumbo en los objetivos promocionales después del “toque de atención” que vivió la isla la temporada pasada, con menores cifras de ocupación hotelera durante los meses de julio y agosto (-5% y -1,2%, respectivamente). “Nos hemos olvidado de la temporada alta y Formentera necesita ser más agresiva comercialmente. En la promoción de los meses de mayo, septiembre y octubre tenemos muchos competidores”, apunta el representante de los hoteleros de la menor de las Pitiüses.

No obstante, y pese al flojo inicio de esta temporada, en la que Formentera ha perdido un 10,63% de ocupación hotelera en mayo y junio, Vicent Tur asegura que no son cifras preocupantes “porque estamos en datos por encima de 2015 y de antes de la crisis y hay que tener en cuenta que los años 2016, 2017 y 2018 han sido excepcionales. A todos nos gustaría aumentar un 10% cada año pero el mundo es el que es”.

PRECIOS. Vicent Tur niega que los precios de los hoteles sean los responsables de los peores resultados en la temporada alta de 2018 y del inicio de la actual. “No es una cuestión de precios; si los bajáramos un 20% estaríamos igual”, asegura el presidente de los hoteleros formenterenses. “En relación calidad-precio hay productos muy buenos y otros que no, como en todos los sitios, pero lo que es caro es llegar a Formentera”, apunta Tur. “Los vuelos de las capitales europeas hasta Eivissa son carísimos. Por persona puede salir a 300 euros, después súmale los 50 euros de barco para llegar a Formentera, más el coche de alquiler y el hotel. Nos estamos convirtiendo casi en las Seychelles”, sentencia.

Tur señala que las reservas de plazas para este verano “se mantienen con respecto al año pasado” y que también dependerá de las ofertas de última hora que puedan realizar las compañías aéreas. “Cada vez trabajamos menos con touroperadores y más con las webs de nuestros hoteles”, destaca el hotelero formenterés, quien añade que los precios se han mantenido en relación con el año pasado.

Otro de los factores que afecta a la llegada de turistas es el hecho de que prácticamente el 60% de los visitantes de Formentera son italianos, por un 25% de españoles y el 15% restante proceden de otros lugares. “La situación económica de estos países nos afecta muchísimo”, asegura Vicent Tur con respecto a la recesión por la que pasa ahora Italia.

OCIO. El representante de los hoteleros de Formentera destaca que el sector turístico ha conseguido que el perfil de visitante sea “más tranquilo, familiar y, a principio y a final de la temporada, de parejas”. Lo que supone un “cambio radical” en el segmento de mercado que antes viajaba hasta la menor de las Pitiüses. No obstante, Vicent Tur considera que la isla todavía tiene margen de mejora en los servicios que ofrece a los turistas. “Les tenemos que llenar sus vacaciones. Aquí encuentran playas, gastronomía, pero hace falta darles algo más. La gente se quiere divertir, aunque no sea cada noche, pero las normativas para el ocio nocturno son muy restrictivas. Es un problema”, destaca Tur.

VEHÍCULOS. La gran novedad de la temporada en Formentera ha sido la entrada en vigor de la limitación de vehículos que pueden desembarcar en el puerto de la Savina y circular por la isla. Una medida pionera en el Estado y que, por el momento, solo se aplicará durante los meses de julio y agosto. Para Vicent Tur, estas restricciones en la circulación de vehículos no afectarán a las pernoctaciones de turistas en los hoteles. “Esta ley ha puesto a Formentera en el punto de mira pero no le veo nada negativo y no me preocupa lo más mínimo, no es un problema. Además, creo que con el tiempo será más restrictiva”, afirma. “Para los turistas siempre sale más a cuenta alquilar un coche que traérselo desde Italia”, destaca Tur.