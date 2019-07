Gonzalo Bernardos: “Las pensiones se arreglan jubilándose a los 70”

Gonzalo Bernardos es profesor titular de Economía de la Universitat de Barcelona y socio del Espanyol. Conocido conferenciante y tertuliano en programas de televisión, estuvo en Palma días atrás invitado por Onda Cero.

Escuchándole diría que Balears no está tan mal. Somos séptimos en PIB per cápita y se dice que tenemos un problema grande de competitividad, pero usted dice que no es para tanto.

Yo lo siento, pero no me lo creo. En buena parte de los últimos diez años, Balears debería encabezar el crecimiento del PIB en España. Y no lo hace. De 2009 a 2011, Balears no se basa en el consumo de los españoles, sino en el de los extranjeros. En 2010, que fue dramático para España, Alemania creció el 4,2%, y el turismo es el pilar que sustenta la economía española durante la crisis.

¿Cuál es el problema que ve? Porque aquí existe un consenso en que hay un problema de productividad y también es la comunidad donde más aumenta la población.

Veo que se habla de que Balears está demasiado especializada en turismo. Imagina que tengo una fábrica y estoy especializado en el producto que va a triunfar en el siglo XXI. Entonces, bravo. Después, prefiero una economía especializada a una economía diversificada. ¿Prefiero ser Castilla y León o Extremadura, que están más diversificadas, o Balears? Balears. Y tercero, la productividad. Si soy una autonomía con una gran participación del sector servicios, la ayuda de las máquinas es inferior y en consecuencia la productividad es menor. Lo que pierdes en productividad porque no estás muy industrializado, lo ganas por empleo. Si al problema de la medición de la productividad en el sector servicios le añades la no adecuada contabilización de la riqueza y el PIB que generan los extranjeros, me parece que Balears es un modelo de éxito no reflejado adecuadamente en las estadísticas.

Me dice que el Instituto Nacional de Estadística tiene un problema.

Sí. Te voy a dar dos datos más. El INE dice que en Barcelona hay 80.000 viviendas vacías. El Ayuntamiento, después de un análisis detallado, se da cuenta de que solo hay 10.250. ¿Y tú te crees que en 2007 el porcentaje que te financiaban en promedio de una hipoteca era el 64,5% y que es inferior al que te financian hoy? Yo me considero un economista pragmático y no me fío de las estadísticas. En el caso de Balears, me da la impresión que el INE no le trata bien.

¿Balears está mal financiada?

Sí, claro. Es la economía peor financiada de España. Balears no es Catalunya. Catalunya según unos parámetros que se utilizan puede tener déficit fiscal, pero es muchísimo menor que el superávit comercial que tiene con el resto de España. En el caso de Balears, también tiene déficit comercial. Es el caso más sangrante de infrafinanciación de toda España.

¿Cree que es suficiente el Régimen Especial de Balears?

Compáralo con Canarias. Canarias son islas y un territorio muy alejado. Por ello se merecen un trato especial. El Impuesto de Sociedades, si reinviertes el dinero que has ganado, llega a ser el 0,4%, es espectacular. Y Canarias ha conseguido ventajas brutales. Yo comparo lo que se le ha dado a Canarias con lo que tiene Balears y la diferencia es abismal. El principal deber que tiene el nuevo Govern balear es conseguir un mejor trato, que es fundamental para desarrollar otro tipo de inversiones. Por ejemplo, las nuevas tecnologías desarrolladas con el turismo.

Tranquilíceme: ¿no habrá ninguna crisis en los próximos cinco años?

Eso no se lo puedo contar. Entonces sería Rappel. Trump cree que el mensaje ‘estoy fastidiando a China’ le va a permitir ser el elegido, pero se está fastidiando a si mismo y a una parte de la economía mundial. En España no tendremos recesión en 2019 ni en 2020 y si no se hacen barbaridades en la economía mundial, el ciclo es largo. Creo que todos los años creceremos entre el 2% y el 3%.

Usted habla de una revolución contra el capitalismo financiero.

La revolución está en la manera de votar, que ya se ha producido. Si los partidos clásicos no me ofrecen soluciones, voto a otros. En las últimas elecciones, con un partido, el socialista, que a diferencia del PP no mira tanto las grandes cifras macroeconómicas sino que mira por el bienestar de las familias, esto ha empezado a cambiar. Me da la impresión que el bienestar de las familias seguirá mejorando porque van a subir los salarios, y volveremos a la normalidad. Y los partidos que se dicen que son la nueva política quedarán reducidos a una situación de escasa relevancia.

¿Cómo ve el futuro de la deuda, el déficit y las pensiones?

La deuda pública está en el 97,1% del PIB. La privada está en el 133%, pero todo el mundo se mete con la pública. No me preocupa absolutamente nada. En cuanto al déficit público, ya estamos en un nivel muy bajo y no está entre los objetivos principales del Gobierno reducirlo significativamente. Me parece francamente bien. Y las pensiones se arreglan de una manera muy fácil: en lugar de jubilarse a los 65 años y seis meses, el año que viene todos a los 70 años. Se ha acabado el problema.

Eso es muy impopular.

Lo sé. El equilibrio entre lo que pagas y lo que recibes está entre trece y catorce años. En promedio las personas viven 83 años, y son 18 años de cobrar. Seamos sensatos, el dilema es cobrar una buena pensión y jubilarte a los 70 o una mala pensión jubilándote a los 65 años y seis meses. La gente lo quiere todo, y esto es volver a la infancia.