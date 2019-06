El sector náutico se organiza

Balearic Yacht Destination es la asociación de las principales empresas del sector náutico de las Islas. Diego Colón de Carvajal es el presidente de un grupo de empresas que pretende posicionar Balears como uno de los principales destinos de yachting del mundo.

En 2014, Balearic Yacht Destination fue creada por IPM Group -a la que pertenecen STP y Marina de Ibiza-, Puerto Adriano y Astilleros de Mallorca. En 2017, la asociación se consolidó con la llegada de nuevas empresas, iniciándose un periodo de crecimiento que se ha consolidado este año alcanzando las 13 compañías.

Diego Colón de Carvajal, CEO de Astilleros de Mallorca, es el presidente de la asociación y un defensor a ultranza de las bondades de Balears para convertirse en un referente del mundo náutico. En este sentido, desde el Govern se ha señalado en varias oportunidades al sector náutico como una actividad de futuro en Balears. De hecho, Iago Negueruela, conseller de Treball, Comerç i Indústria, en funciones, ha sido explícito en marcar la náutica como un sector estratégico con un enorme potencial de crecimiento en las Islas. De igual manera, la Universitat de les Illes Balears ha apostado también por el sector ofertando un máster en industria náutica.

Colón de Carvajal sostiene que el objetivo inicial de la asociación era poner en valor los servicios náuticos que se ofertan en Balears. “Inicialmente el objetivo era mejorar la imagen de Balears como destino, no solamente desde el punto de vista de las marinas o del sector industrial. La imagen no era buena, no se correspondía con la realidad. Pretendíamos que se supiera que en Balears hay un grupo de empresas que han hecho bandera de la calidad y el trabajo bien hecho”, explica.

Balearic Yacht Destination está formada por tres tipos de empresas claramente diferenciadas. Hay un grupo típicamente industrial. Es el sector, fundamentalmente, de reparación de yates. Otro grupo sería el de las marinas, los lugares en los que los barcos pueden atracar, donde se ubica la base de los chárters... y el tercer tipo está formado por empresas de servicios.

“Son tres grupos muy diferentes. En Balears podemos encontrar estas actividades relacionadas con la náutica y con un altísimo nivel de calidad”, asegura Colón de Carvajal.

INDUSTRIA. La industria náutica en Balears se centra en la reparación de barcos, no en la construcción. “Somos punteros en los refits de grandes yates, por encima de los 30 metros de eslora, puesto que sí se construyen barcos de menor tamaño”, afirma, al tiempo que recuerda que Astilleros de Mallorca hace ya años que dejó de construir.

“Astilleros de Mallorca estuvo construyendo yates hasta 1994, pero desde entonces se centró en la reparación y el refit. Consideramos que tenía una adecuación mayor al tipo de industria que existía en Balears”, explica. De hecho, la construcción exige un modelo organizativo y de gestión muy diferente al de un astillero de reparación.

“Los fabricantes, durante muchos años, no se han dedicado a la reparación, aunque en los últimos años están desarrollando núcleos de servicio para grandes reparaciones y refits. Los astilleros de reparación han estado casi siempre localizados en la costa este de Estados Unidos y en el Mediterráneo occidental, fundamentalmente en Francia, Italia, Malta y España. Un porcentaje muy significativo del mercado de reparación se concentra en estas dos áreas de influencia”, indica.

En los astilleros de construcción de grandes yates alrededor del 80% del trabajo lo realizan empresas subcontratadas. En Astilleros de Mallorca, el porcentaje es sutancialmente inferior y muchos de los socios de Balearic Yacht Destination compiten de manera muy eficaz, ofreciendo al mercado internacional unos servicios de refit muy punteros. Hay empresas dentro de la asociación que son verdaderos líderes internacionales en trabajos muy especializados como el rigging (sujeción de mástiles) o reparación de cascos (composites) o trabajos de pintura muy avanzados (Nautipaints y GYG), que son muy conocidos internacionalmente.

Las reparaciones más habituales que realiza Astilleros de Mallorca, que puede atender hasta catorce barcos a la vez, están ligadas al mantenimiento del barco. “Habitualmente, se trata de mantenimientos reglados, que afectan a la seguridad del barco. También realizamos trabajos relacionados con la estética del buque, pintura, tapicería... El tercer grupo de trabajos son los refits más profundos, los que afectan a la estructura y capacidad del barco y que pueden afectar a muchos aspectos”, señala.

MARINAS. Las marinas de Balears tienen una larga trayectoria y una importancia fundamental en la economía de las Islas. “Podemos decir que la Autoritat Portuària tiene en la náutica de recreo cerca del 50% de los ingresos del puerto de Palma”, indica Colón. Una parte importante son las marinas, que necesitan adaptarse a las nuevas tendencias.

“El mercado de los yates ha ido creciendo en esloras en los últimos diez años. Los astilleros han visto cómo se reducían los yates construidos entre 30 y 50 metros de eslora, prácticamente a la mitad. De igual manera ha bajado también la construcción de yates entre 50 y 80 metros, pero menos. En cambio, se han incrementado los nuevos yates de 80 a 100 metros e incluso los de mayor eslora”, señala.

Colón de Carvajal, en este sentido, denuncia que Palma no puede acoger barcos de más de 75 metros para realizar trabajos en seco, al tiempo que señala que a flote están capacitados para atender embarcaciones con una eslora máxima de 110 metros.

En este sentido, Colón tiene claro que las marinas deberían adaptarse a las nuevas tendencias. “Las marinas, que hace 20 años tenían espacios de atraque adecuados a la flota, a día de hoy se están quedando pequeñas. En los proyectos de adecuación de las marinas ya se está considerando esta cuestión. El puerto de Palma debe adecuar, no solo las marinas, sino también la infraestructura de reparaciones al nuevo mercado. Es una asignatura pendiente”, asegura el presidente de Balearic Yacht Destination.

EMPRESAS DE SERVICIOS. El tercer gran grupo de empresas que conforman Balearic Yacht Destination son las empresas de servicios.

“Cuando un gran yate llega a puerto necesita múltipes servicios. En Balears, contamos con empresas que destacan por su excelencia en el servicio como Master Yachts, Lantimar, Estela Superyachts Agents, BWA y Evolution. Estas empresas atienden sus demandas en suministros y realizan todo tipo de gestiones con gran agilidad”, afirma Colón de Carvajal.

El principal problema del sector náutico es la falta de personal cualificado. El presidente de Balearic Yacht Destination incide en la necesidad de tener un amplio dominio del inglés.

“La falta de personal cualificado es un gran problema. Tenemos un sustancial decalaje entre la formación y las necesidades empresariales. La formación profesional es una de las claves del futuro del sector. Debe potenciarse, puesto que nuestro sector, desgraciadamente, ha de importar mano de obra exterior para poder cubrir sus necesidades. No existe una estructura formativa suficiente que pueda alimentar las necesidades de las empresas. Además, no podemos obviar la importancia de contar con amplios conocimientos de inglés. El 90% de las relaciones profesionales se hacen con clientes no españoles y el inglés es el idioma común”, acaba señalando.