¿Son buenos estos soportes en el IBEX?

Ya quedó demostrado la semana pasada que la caída de este mes no es fruto de la estacionalidad del “sell in May and go away” sino que era fruto de una recogida de beneficios al hilo de la reactivación de la guerra comercial que enfrenta a Estados Unidos y China.

El recorte del IBEX se produjo en una resistencia que hay que seguir teniendo en cuenta: los 9.600. Actualmente está intentando consolidar los 9.200 tras perderlos la semana pasada. Sería una gran señal que le permitiría ir, de nuevo, a por la resistencia comentada. De hacerlo, entraría en un rango amplio que marcaría el futuro a medio plazo: el entorno 9.600-10.200. Si se intensifica el conflicto comercial no habría que descartar apoyos en los 8.600, lo que supone un recorte del 7% respecto a los precios actuales.

Así, en función del plazo hay dos soportes donde buscar protección: los 9.200 para los cortoplacistas o bien los 8.600 para los que buscan rentabilidad más a largo plazo. En todo caso, habrá que estar atentos a la evolución de los mercados.

En cuanto a las acciones, Telefónica ha conseguido aguantar en un soporte clave, los 6,92. No ha perdido, ni puntualmente, este precio, lo que demuestra una gran fortaleza. El objetivo de 7,90-8 sigue vigente, aunque es cierto que en los entornos actuales (7,25-7,35) podría encontrar alguna resistencia.

De los grandes bancos, técnicamente presenta un mejor aspecto Santander con un soporte muy sólido en los 4 euros. Por debajo tiene otro no muy alejado (3,85) y el objetivo de revalorización mínimo está en 4,50 (9% de rentabilidad).

BBVA, sin embargo, tiene un momentum algo peor: alejado del primer soporte (4,85) y cerca de una resistencia (5,50). Por valoraciones hay algunas que dan mejor posición al BBVA: tiene un PER de 7,72% vs. 8,76% del Santander. Sin embargo ofrece una rentabilidad por dividendo inferior: 5,12% vs. 5,60%.

Por último, significar que Inditex ha recortado la mitad de la subida de 2019 y se ha asentado entorno a los 25 euros. La parte negativa es que el siguiente soporte (22) está más alejado que el primer objetivo (27 euros).