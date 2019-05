Estamos en mayo, ¿vendemos?

Es de sobra conocido el dicho, y se ha analizado varias veces en esta sección, “sell in May and go away”, equivalente a “vende en mayo y pírate”. Frases similares son fácilmente desmontables: “en diciembre la bolsa siempre sube”, “los viernes siempre baja”, “en invierno hay que comprar eléctricas”. Frases de este mismo estilo carecen de argumentación técnica e histórica. ¿Será esta también un bulo?

Sus defensores pueden estar de enhorabuena actualmente: el recorte en lo que llevamos de mes es sensible. Sin embargo, es fácil ver de dónde viene: el final, esperemos que momentáneo, de la tregua en la guerra comercial entre China y los Estados Unidos.

Los desencuentros han provocado el miedo en los mercados con descensos prácticamente generalizados.

Por otra parte hay que tener en cuenta que este mito se refiere al periodo comprendido entre mayo y octubre, no concretamente al mes de mayo, por lo que todavía es pronto para saber si este año se cumple. De hecho, hay un refrán que era muy frecuente en la Bolsa de Barcelona que marca un rango de fechas algo diferentes, y más corto, al dicho anglosajón: “Comprar per Santa Llúcia i vendre per Sant Josep” (comprar el 13 de diciembre y vender el 19 de marzo).

Desde 2010 el IBEX ha obtenido una rentabilidad mensual media del -0,01% en el periodo de mayo a octubre, ambos incluidos, mientras que en el otro semestre la media mensual es del -0,12%. Visto esto, es incluso mejor estar invertido en el IBEX en el periodo marcado como malo. Además hay que tener en cuenta que esta rentabilidad no incluye los dividendos pagados.

Sí es algo peor la estacionalidad en otras bolsas: en EuroStoxx se pierde entre mayo y octubre un 0,17% mensual y se gana un 0,62% en el resto del año; y en S&P de Estados Unidos se gana un 0,47% por un 1,34% mensual entre noviembre y abril.

De los resultados, pocas conclusiones se extraen ya que no son homogéneos. Por tanto, el análisis bursátil no debería verse afectado únicamente por este criterio y seguir análisis macroeconómicos, empresariales y gráficos que permitan estrategias ganadoras a largo plazo.