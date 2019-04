Segmentos Estratégicos Turísticos: una nueva fórmula para impulsar Balears

Jaume Alzamora, director gerente de la Agència Estratègica de Turisme de les Illes Balears (AETIB), está especialmente satisfecho y orgulloso de los Segmentos Estratégicos Turísticos (SET). Cuentan con un presupuesto para 2019 de 2.950.000 euros a los que, además, hay que añadir 1.200.000 euros que provienen del Impuesto de Turismo Sostenible.

Los Segmentos Estratégicos Turísticos son una herramienta para definir la estrategia del segmento o producto. Es un esfuerzo para potenciar la diversificación de la oferta de Balears, más allá del sol y playa. Es, en definitiva, un complemento de la exitosa promoción ‘Better in Winter’. Y lo hacen desde la colaboración público- privada. Los SET están formados por el Govern, mediante la AETIB, los consells insulars y la empresa privada. De hecho, ya son más de 200 las que forman parte de alguno de los ocho SET existentes.

De momento, ya se han creado y están en funcionamiento ocho Segmentos Estratégicos Turísticos diferentes: gastronomía, cultura, turismo activo, ecoturismo, deportes, salud y bienestar, lujo y MICE.

Es una fórmula perfectamente compatible con el famoso ‘Better in Winter’.

Los SET pretenden fomentar la colaboración público-privada y la colaboración privada-privada y favorecer que se aprovechen las sinergias entre los diferentes grupos de interés de la cadena de valor. Además, los SET tienen como objetivo establecer unos estándares de calidad para las empresas del sector. De igual manera, los diferentes SET quieren impulsar y desarrollar productos y destinos turísticos sostenibles que favorezcan la conservación de los recursos naturales y culturales, la participación del turista en las vivencias propias de las Islas y la reinversión del gasto turístico en beneficio de la Comunidad. Todos los SET cuentan con una comisión territorial, una comisión ejecutiva y una asamblea.

Las comisiones territoriales, lideradas por cada uno de los consells insulars, tienen como principales funciones trasladar las necesidades y propuestas de acción para ser incorporadas a los planes de acción. Además, deben informar a la comisión ejecutiva de las actuaciones, relacionadas con los productos, que se realizarán al margen de los SET.

Las comisiones ejecutivas son una herramienta de coordinación para el análisis y el desarrollo de las acciones vinculadas a materias competenciales de cada miembro institucional de los SET. Entre sus funciones destacan dar conformidad a los nuevos miembros e informar de aquellas acciones y proyectos que puedan de interás a los miembros del SET. Además, las comisiones ejecutivas deben proponer a las respectivas asambleas el plan anual de acción, siempre en función del presupuesto disponible.

La asamblea está formada por todos los miembros adheridos así como por la presidencia y el ente gestor. Las asambleas de cada SET tienen como función colaborar en la definición de las directrices y de la estrategia para la creación de productos y su posicionamiento en el mercado y promover iniciativas que mejoren la competitividad del destino.

Además, las asambleas deben conocer y deliberar sobre la actividad llevada a cabo por el SET y, si es el caso, aprobarla, además de aprobar el plan de actuación anual de acuerdo con la propuesta de la comisión ejecutiva. Las asambleas tienen también la función de proponer la incorporación de nuevos miembros.

PLANES DE ACCIÓN. Cada Segmento Estratégico Turístico establece su propio plan de acción estructurado en siete líneas: gestión, generación de demanda (promoción y comunicación), apoyo a la oferta, mejora del destino, regulación y normativa, comercialización e innovacion y competitividad.

Las competencias de promoción turística están transferidas a los consells insulars. Alzamora defiende con vehemencia que los SET no suponen ni una duplicidad ni una invasión de competencias. “La única línea estratégica que es promoción turística es la que denominamos ‘generación de demanda’ y que por eso la ejecutan los consells insulars.

Ahora bien, es cierto que la coordinacion corresponde a la AETIB cuando hay un mínimo de tres consells insulars implicados”, explica Alzamora, que recuerda que todas las acciones de la línea que denominamos ‘generación de demanda’ son sufragadas con dinero procedente del impuesto turístico. En total, 1.200.000 euros que también se ha territorializado por islas, más o menos en función del reparto pactado en el momento de las transferencias de la competencia de promoción turística.

Los planes de acción de los ocho SET ya han sido aprobados por las diferentes asambleas. Mejorar el posicionamiento de Balears de los diferentes segmentos ha de contribuir también a la desestacionalización.

El director gerente de la AETIB explica que no está previsto crear ningún SET más en 2019. “Ahora es importante consolidar los SET ya existentes. De momento, la iniciativa privada está gratamente sorprendida porque se está definiendo la estrategia de forma conjunta con el sector público”, razona Alzamora, que no duda en explicar orgulloso que “este año desarrollamos el segundo plan de acción y las empresas comprueban que hay un presupuesto, una serie de iniciativas concretas pactadas y que se están ejecutando”.

Alzamora niega cualquier tipo de conflicto competencial con el Consell de Mallorca; asegura que no hay duplicidad. No obstante, reconoce dificultades que atribuye “a una cuestión técnica del Consell, que considera que no tiene manos suficientes”.

Finalmente, respecto al grado de cumplimiento de los planes de acción aprobados, Alzamora asegura que “la AETIB hace un seguimiento exhaustivo”.

ACCIONES DE PROMOCIÓN. El plan de acción del SET de gastronomía, dentro de la línea de promoción, contemplaba la presencia de los consells de Mallorca, Eivissa y Formentera en Madrid Fusión o la presentación de la oferta de Balears ante medios de comunicación especializados en gastronomía en Nueva York, Miami y Toronto. Prevé también, por ejemplo, la realización de un famtrip en un lugar aún por determinar de Mallorca o Menorca de una mesa de trabajo con diferentes influencers gastronómicos.

El SET de cultura, por su parte, prevé, entre otras acciones promocionales, la presencia de Balears en el Salón Internacional de Patrimonio Cultural o la participación en la Bolsa Mediterránea de Turismo Arqueológico.

El montaje de carpas informativas del Consell de Mallorca en la Volta en kayak a Formentera o la presencia en el Salon Destination Nature de París son algunas de las iniciativas promocionales programadas por el SET de turismo activo.

El SET de ecoturismo, en su plan de acción, tiene programada la presencia en la feria BirdFair, que se celebra en Rutland, o en la HanseBird, que tiene lugar en Hamburgo.

El SET de deportes, por su parte, prevé, entre otras muchas acciones, la promoción en el Marathon de Londres, la celebración de un famtrip de tenis y otro de golf, ambos en Mallorca, o la presentacion antes medios de comunicacion especializados de la oferta deportiva de Balears en Nueva York, Miami y Toronto.

La presencia en Fitur, la celebración de un congreso en Eivissa o la participacion en la ITB Salud son algunos de los actos programados por el SET de salud y bienestar.

El SET de lujo tiene programada en su plan de acción la presencia en las ferias ILTM de Cannes o la presentación ante medios especializados en Oslo o Estocolmo, Nueva York, Miami y Toronto.

Destacar, finalmente, que el SET MICE prevé participar en la IMEX América en las Vegas, en la IMEX Alemania en Fráncfort o en la IBTM que se celebra en Barcelona.