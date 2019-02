La ciudad de Eivissa será capital de la isla

La ciudad de Eivissa está más cerca de cumplir una reinvindicación histórica: conseguir ser la capital de la mayor de las Pitiüses. La propuesta para formar un Consell de Capitalitat que otorgue este estatus a Eivissa ciudad se formalizó el pasado mes de octubre en el claustro del Ajuntament d’Eivissa, donde PSOE, PP, Ciudadanos, El PI y Podemos escenificaron su unidad en esta reclamación de la ciudad. Una reivindicación en la que se está trabajando desde el año 2000 cuando en el municipio había 30.000 habitantes y, en la actualidad, solo de residentes censados se alcanzan los 50.000, cifra a la que hay que sumar los cientos de personas de otros municipios a los que la ciudad da servicio diariamente. De hecho, en invierno la ciudad da servicio a entre 70.000 y 80.000 personas a diario, cifra que se incrementa hasta las 140.000 personas diarias en verano.

El punto de partida del texto establece una compensación para la ciudad de Eivissa por ser capital de cinco millones de euros, que serían financiados en un 70% (3,5 millones) por el Govern y en un 30% (1,5 millones) por el Consell d’Eivissa.

Se trata de una cantidad revisable y el Consell de Capitalitat, que estará formado por el Ajuntament d’Eivissa, el Consell d’Eivissa y el Govern, será quien tendrá que decidir qué cifras o estudios considera para modificar dicha cantidad, según explica el alcalde de Eivissa, Rafa Ruiz. “El reconocimiento de la situación de la capitalidad de la ciudad de Eivissa supondrá una ayuda para tener mejores servicios e infraestructuras, para atender mejor a todas aquellas personas que nos visitan, muchas de ellas a diario, y que requieren una calidad de servicio que la ciudad por sí sola con los impuestos de sus residentes tiene difícil ofrecer”, precisa Ruiz, quien señala que el texto que se está debatiendo actualmente en el Parlament es “el resultado de diferentes estudios económicos hechos durante los últimos años, pero el concepto de compensación por esta situación de facto de capital de la isla viene desde hace tiempo”.

En este sentido, el alcalde de Eivissa recuerda que en la ciudad se encuentran las principales infraestructuras de la isla, como el único puerto de interés general, los juzgados, la sede del Consell, el único hospital público de la isla, las instalaciones de Hacienda o la Seguridad Social, entre otras. “Todo ello en un territorio muy limitado y con una de las densidades de población más altas de toda España, lo que aún dificulta más que podamos dar un servicio correcto”, señala Ruiz.

CANTIDAD REVISABLE. El alcalde de Eivissa afirma que la aportación inicial de cinco millones de euros es positiva, si bien hay que recordar que en el año 2010, bajo el mandato de la exalcaldesa socialista Lourdes Costa, se presentó la propuesta de capitalidad por valor de siete millones y no salió adelante en el Parlament. Sobre esto, el alcalde de Eivissa afirma que los cinco millones iniciales son “un punto de partida fantástico y así lo han entendido todos los partidos políticos que participaron en la presentación de la ley”. Y añadió Ruiz que “es una cifra realista”.

RETICENCIAS. La propuesta de capitalidad de la ciudad de Eivissa se registró por PSIB y Podemos el pasado diciembre en el Parlament, un texto que se había consensuado previamente entre todos los partidos políticos que conforman el Ajuntament d’Eivissa. Un mes más tarde, el 15 de enero, el diputado socialista Xico Tarrés defendió en el Parlament la necesidad de la ley de capitalidad para Eivissa, recordando la carga de población flotante que tiene tanto en invierno como en verano, así como que tiene el único puerto de interés general de la isla y que, además, es el único punto de conexión con Formentera, por lo que también se soporta una carga de ciudadanos de la menor de las Pitiüses.

Así, el mes pasado se aprobó la toma en consideración de la proposición de ley de capitalidad para Eivissa. Sin embargo, esto generó recelos entre Més per Menorca, que cuestionó la justificación jurídica de la ley ya que, según el diputado Nel Martí, se había forzado la ley para justificar una capitalidad que no contempla el Estatut d’Autonomia. Sobre estas reticencias, Ruiz recuerda que la ley de capitalidad de Palma “abrió la puerta a que en cada isla se declare una capital, siempre y cuando albergue la sede del Consell Insular o reúna servicios supramunicipales de suficiente entidad. Eivissa lo tiene todo y el hecho de que históricamente no se le haya compensado por ello es una injusticia”.

Y añade que si algún día Menorca tiene claro que alguna de sus ciudades merece ser capital, “les ayudaremos a conseguirlo, porque estoy seguro de que estará bien argumentado”.

En la actualidad, la tramitación de la ley se encuentra en la fase de presentación de enmiendas. “Los diputados socialistas están dispuestos a escuchar y mejorar el texto con todas aquellas aportaciones que lo enriquezcan y que puedan ayudar a lograr el consenso”. Rafa Ruiz confía en que la ley de capitalidad se apruebe antes de que acabe la legislatura: “Si hay voluntad por parte de todos llegaremos a tiempo”, concluye.