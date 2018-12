BBVA impulsa la digitalización en las empresas

“En el mundo de hoy, vence quien es capaz de convertir los desafíos en oportunidades”, explicó Luis Simoes, director de Desarrollo de Negocio de Clientes Empresariales en España de BBVA. El ejecutivo se desplazó a Palma para compartir su visión su sobre transformación digital con empresarios mallorquines en un encuentro organizado por El Económico y BBVA. Dejó claro que el cambio de mentalidad en la empresa es necesario, así como apostar por hacer entregas de calidad. Todo, para ofrecer al cliente soluciones personalizadas que de verdad le aporten valor añadido.

Estuvieron presentes en la comida que tuvo lugar en el restaurante Sandro de Palma Ovidio Andrés, fundador y propietario del Grupo Logitravel; Onofre Pascual, presidente ejecutivo del Grupo Pabisa; Miguel Ángel Sánchez, director financiero de Air Europa: Gabriel Llobera, vicepresidente de CAEB, presidente de la Asociación de Cadenas Hoteleras y vicepresidente ejecutivo de Garden Hotels; y Andrés Vidal, CEO del Grupo Vidal. Por parte de BBVA acudieron también Martín Intrigliolo, director de Empresas de BBVA en Balears, y Elena Sánchez, responsable de Comunicación de la Territorial Este. Asimismo, el Grup Serra estuvo representado por Paula Serra, directora general de Medios Audiovisuales y editora de El Económico; Pedro Rullan, consejero delegado; Pep Verger, director de El Económico; y Aina Ginard, redactora.

Luis Simoes expuso que la digitalización se hace “porque el cliente la quiere y por eficiencia”. “La digitalización es una oportunidad para las empresas puesto que abre oportunidades en nuevos mercados, con nuevos productos y nuevas formas de distribución que hace unos años no existían”, indicó Simoes.

El director de Desarrollo de Negocio de Clientes Empresariales en España de BBVA mencionó los tres valores del banco en los que se basa la transformación digital: el cliente es lo primero, pensamos en grande y somos un solo equipo. “El primero es el más importante”, recordó Simoes al mencionar que el banco tiene que pensar en las soluciones de los clientes para poner a su servicio las oportunidades de la nueva era, que es el lema de la entidad.

INMEDIATEZ EN EL MÓVIL. “Las personas no podemos vivir sin móvil. Y el cliente espera inmediatez y conveniencia: quiere saber hoy cuánto le va a costar un viaje, quiere comparar opciones ya, y no espera que nadie tenga un horario”, recordó. En este sentido, mencionó que los clientes están dispuestos a dar sus datos “siempre y cuando exista una confianza y se dé un valor añadido”.

A la hora de abordar la transformación digital, Luis Simoes explicó que las empresas tienen que afrontar un cambio cultural y, sobre todo, enfocarse en los retos de la transformación de los procesos que el cliente no ve. “Gran parte de los retos de la transformación están below the glass, es decir, en cosas que el cliente no ve: procesos e ingeniería. Aquí tuvimos que hacer grandes transformaciones antes de que el cliente viera ningún cambio, tuvimos que invertir mucho dinero y mucho tiempo. Los resultados tienen que ver con transformar primero por debajo para poder ofrecer procesos más eficientes en beneficio del cliente”, puntualizó Simoes.

Para el directivo de BBVA, negocio y transformación deben ir de la mano: “Muchas empresas tienen separada la transformación del negocio. Yo creo que la transformación viene de las necesidades del cliente y, por tanto, no lo podemos separar del negocio”, señaló. “El cambio cultural significa cambiar las formas de hacer. En la Vela de BBVA hemos eliminado los despachos y la gente trabaja en espacios abiertos para interactuar más. Pero más allá de esto, hay que poderse equivocarse y tener una cultura de alta calidad, porque si no lo haces tú, otro lo hará”, recordó.

El trabajo por proyectos y en equipos multidisciplinares es la base de la transformación digital de BBVA. “En la factoría de transformación empresarial trabajan unas 250 personas, en equipos multidisciplinares y con perfiles distintos (negocio, ingeniería, diseño, data, marketing...), pero solo piensan en un objetivo común: crear las mejores soluciones para las empresas”, indicó. Y se aplana la estructura empresarial en cuanto a jerarquías para actuar de una forma más abierta.

Los tiempos también son fundamentales, ya que la velocidad del cambio es cada vez mayor. En BBVA se trabaja en entregas trimestrales y cada 15 días tienen que reportar lo que están haciendo. “No podemos permitirnos hacer proyectos para dentro de tres años y hay que empezar un proyecto por lo que va a tener más impacto en el cliente”, explicó Simoes.

EL BIG DATA. En el proceso de transformación digital, el tema de los datos es “fundamental”. “La tecnología nos permite estar en manos del cliente las 24 horas del día; ver más allá de las soluciones de hoy. Si en nuestra aplicación el cliente no continúa es porque no está contento, y hay que saberlo para poder cambiar”, mencionó el director de Desarrollo de Negocio de Clientes Empresariales en España de BBVA.

Otro aspecto esencial es que las soluciones deben ser personales. “Los datos permiten que cuando uno entra en la app, vea lo que él quiere ver, no lo que el banco quiere que vea”, ejemplificó, y puso de manifiesto que los datos permiten mejorar la capacidad productiva de la empresa.

Simoes explicó que BBVA está haciendo pruebas de concepto en blockchain y está más avanzado en biometría, ya que permite a un particular identificarse por selfie. En cuanto al cloud, destacó que “ha democratizado la capacidad de las empresas de transformar porque permite una escalabilidad que hasta el momento no era posible”. Y sobre inteligencia artificial, afirmó que “tiene que terminar y empezar donde el cliente lo necesita”.

SOLUCIONES. Simoes fue claro al explicar que muchas de las soluciones que ofrece el banco vienen de identificar los problemas del cliente con el banco y explicó dos de las soluciones especializadas para empresas que han lanzado durante este año 2018. “One View, sobre agregación, permite ver de un solo vistazo la posición multibanco. Es una solución diferente para empresas de la de particulares porque la categorización se basa en el plan contable. Y la segunda, sobre el mundo de los avales, es que hemos sido el primer banco que ha hecho posible poder solicitar y emitir un aval 100% digital, que era un suplicio tanto para el banco como para el cliente”, señaló.

El director de Desarrollo de Negocio de Clientes Empresariales en España de BBVA se refirió de nuevo a la importancia de la velocidad del cambio: “En el mundo de la transformación digital, la diferenciación es mucho más efímera. Ahora todo lo que se hace se puede repetir. Lo importante es que hagas tan bien las cosas por debajo que por encima sean difíciles de repetir”, manfiestó.

Además, quiso desterrar algunas ideas acerca del impacto de la digitalización en el empleo: “En las comunidades donde el índice de digitalización es más elevada, hay mayor productividad. Países con un mayor índice de digitalización no tienen por qué tener altos índices de desempleo. Incluso se demuestra lo contrario. Lo que es verdad es que en unos años tendremos profesiones muy distintas”, apuntó.

EL MUNDO EMPRESARIAL. Los empresarios escucharon con atención la intervención de Simoes, antes de explicar el momento que viven sus empresas en la transformación digital y los retos que están afrontando. El presupuesto, muy limitado para las pymes, y la escasez de personal especializado son sus principales dificultades.

Onofre Pascual, presidente ejecutivo del Grupo Pabisa, explicó la informatización de los procesos: “Dos ingenieros acompañaron a todos los trabajadores de los hoteles para ver lo que hacían y tres años después las camareras de pisos que no estaban acostumbradas hoy trabajan con una tableta para apuntar si falta algo en las habitaciones”, explicó.

Gabriel Llobera aseguró que en ocasiones los bancos no ofrecen lo que él necesita. “Cualquier cosa que acorta el tiempo es buena. El precio no siempre es tan importante. Necesitamos partners ágiles porque el tiempo tenemos que invertirlo en los clientes. Esto la administración pública no lo entiende”, indicó.

Mientras que Andrés Vidal comentó que el sector de los concesionarios vive una “tormenta perfecta”: “Los retos son múltiples con el coche conectado, el car sharing... Se producirá una disrupción cuando llegue el coche autónomo. En cuanto a los concesionarios, somos pequeños y franquiciados y considero que debemos dejar atrás nuestras diferencias y empezar a colaborar ante el nuevo competidor que es el renting”. Y mencionó que se da la paradoja de que está renovando su web mientras que en el futuro “nadie entrará en tu web” porque el futuro son los asistentes de voz.

Pedro Rullan señaló que la digitalización en el consumo de la información es un “hecho irrefutable”, pero mientras que en el norte de Europa y Estados Unidos se acercan a modelos de pago, en el sur de Europa no está aceptado por los usuarios.

Ovidio Andrés, fundador y propietario de Grupo Logitravel, explicó que su empresa “nació en lo digital” y que su modelo fue transformar a gente tecnológica en gente de negocio. “El problema hoy es la velocidad del cambio porque a los 38 años los trabajadores ya están desfasados y tienen que reciclarse”. Añadió que el sector de la distribución cada vez tiene menos espacio donde operar y su apuesta es moverse hacia abajo, hacia los hoteles, frente a las grandes empresas como Google o Apple que se colocan al lado del cliente.

Finalmente, Miguel Ángel Sánchez explicó que en Air Europa utilizan la información que proporciona el cliente para fidelizarlo. Explicó que la compañía está en el proceso de trabajar en la nube y añadió que la transformación también tiene que darse en las personas además de en las tecnologías y procesos.