Inglés: Nivel medio

La escuela de idiomas internacional Education Firts, más conocida como EF, ha publicado recientemente su último informe sobre el nivel de inglés en el mundo. Todos estos estudios no independientes hay que tomarlos con cautela porque suelen formar parte de una estrategia de comunicación y marketing. En cualquier caso, pueden arrojar luz sobre temas interesantes para los que investigadores más sesudos no tienen tanto interés.

El del EF sobre el nivel de inglés global no aporta muchas novedades o no añade cosas que no sabíamos: países como Suecia (1), Holanda (2), Singapur (3), Noruega (4) o Dinamarca (5) están a la cabeza del ranking mundial… España, en el puesto número 32 -sí, el 32- de 88 países analizados, aunque por delante de Italia y Francia, por si sirve a alguien de consuelo y nuestro inglés nos permite desenvolvernos en conversaciones simples, hacer turismo o escribir de forma más o menos aceptable.

Entiendo que hay dos cambios fundamentales para mejorar el nivel de inglés de la población: uno fácil y otro (casi) imposible. El primero sería ver toda la televisión que se pudiera en versión original, con subtítulos o sin ellos. Al principio cuesta, pero luego te acostumbras.

De hecho, una vez que comienzas ya no puedes volver a ver tus series favoritas dobladas porque tienes la sensación de que todos los personajes tienen las mismas voces. El segundo -ese cambio que digo imposible- es en la escuela, pero de este tema ya se ha dicho todo. Cuestiones como potenciar el enfoque comunicativo por encima del gramatical ayudaría, así como impartir clases directamente en inglés, como ya se hace en muchos centros.

Estoy convencido de que el cerebro de un noruego o un sueco no es mejor que el nuestro… pero ellos no tienen problemas con los idiomas y a nosotros casi no se nos entiende cuando salimos por el mundo. Algo no estamos haciendo bien.

Uno de los datos que más me ha sorprendido es que Balears (53,71), junto con La Rioja (51,87) y Extremadura (51,29), es de las comunidades con un peor nivel de inglés en el ranking autonómico. Las primeras: Navarra (58,17), Madrid (57,94) y País Vasco (57,88). Si en Balears nos comparamos con otros países estaríamos entre Francia (55,49) y Bielorusia (53,53). Estoy bastante decepcionado con el nivel de inglés de Balears y, la verdad, no me esperaba que una región que vive del turismo arrojara esos resultados.