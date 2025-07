Son Boter afronta su rehabilitación más ambiciosa

La Fundació Miró Mallorca afronta su rehabilitación más ambiciosa y profunda, la de uno de sus rincones más icónicos: Son Boter, el que fuera el taller de Joan Miró. Un trabajo que consolidará el edificio y salvaguardará los grafitos que el genio catalán proyectó en sus paredes.

El edificio de Son Boter fue adquirido por Miró tres años después de instalarse en la Isla, con la finalidad de convertirlo en su segundo estudio. A diferencia del proyectado por Josep Lluis Sert, que es de nueva planta, Son Boter es una possessió que, a día de hoy, forma parte de la fundación dedicada al artista, junto al mencionado Taller Sert y al edificio Moneo, construido para albergar la colección cedida por la familia del artista. Ahora, la fundación encara la rehabilitación de ese casal del siglo XVIII, que cuenta con la particularidad de contener murales realizados en grafito por el propio Miró.

Para abordar una obra tan ambiciosa se generó una suma de esfuerzos, liderada por los arquitectos Joan Fortuny y Anna Ibarz, junto al aparejador Juan Muñoz y otros restauradores, ya que el principal reto es evitar el deterioro de los murales. Uno de los problemas de Son Boter es la presencia de agua, que se filtra por los muros, generando una humedad que pone en riesgo los grafitos, «apareciendo barbas y otras manchas», resalta Fortuny. Esta será la primera actuación íntegra en el edificio, que buscará entender qué «está pasando» en un edificio del siglo XVIII que tiene la particularidad de unas intervenciones mironianas.

Joan Fortuny y Antònia Maria Perelló, ante el edificio Son Boter de la Miró. Foto: TOMÁS MONTES

El proyecto incidirá en los muros y creará una cámara inferior en el perímetro para evaporar el agua. Estas acciones suponen un «importante porcentaje del trabajo», según Fortuny, a la vez que explica que a los murales no se les aplicarán barnices, por lo que se centrarán en trabajar «el muro desde dentro». Justamente, una de las dificultades con las que se encontraron fue fruto de una acción realizada en los grafitos «como se hacía entonces, pese a que hoy no lo trataríamos igual», aclara el arquitecto, que destaca que las resinas que se aplicaron en los grafitos para evitar el desgaste se han convertido en un añadido en la conservación. «No podemos realizar muchos movimientos, ya que las resinas y el pigmento se convirtieron en uno. Fijaron el grafito, pero ahora es como una capa de pintura plástica», y esa película podría saltar «si realizamos un trabajo invasivo», sostiene Fortuny, «el producto no se puede retirar, actuaremos con él si fuera necesario, pero lo cierto es que, como punto de partida, buscamos procesos más naturales».

En las obras, que tendrán una duración aproximada de un año y medio, llaman la atención dos momentos delicados. El primero será el desmontaje de la cubierta, ya que «al retirar tejas se deberán proteger de la lluvia las paredes». El otro momento que resalta es el del comienzo de las intervenciones, ya que «se secarán los muros de forma rápida, por eso generaremos un clima artificial que asegure condiciones de humedad que no afecten a los dibujos», incide Fortuny.

Los trabajos, que cuentan con un presupuesto aproximado de un millón de euros del Impuesto de Turismo Sostenible, también mejorarán las canalizaciones de la Casa del amo, un anexo que cuenta con algún grafito, pero que no está abierto al público y cuya función es interna, como espacio de trabajo. «Se trata de trabajar desde el sentido común, con el esfuerzo necesario. Nos centraremos en mejoras que alarguen la vida a los grafitos. Exteriormente, solo eliminaremos la rampa de acceso y poco más, los acabados de los muros serán los mismos que los actuales», aclara el responsable de las obras.

Por su parte, la directora de la Fundació, Antònia Maria Perelló, explicó que se trata de un legado «único», un patrimonio que se tiene que «conservar y cuidar para darlo a conocer», en referencia a los murales de Son Boter.