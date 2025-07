Andrea Segre: «Entre los jóvenes hay mucha confusión, pero también ganas de cambio»

En Italia, la película política La gran ambición ha logrado atraer a 700.000 espectadores, entre ellos miles de jóvenes interesados en la figura de Enrico Berlinguer, histórico líder del Partido Comunista Italiano. El filme narra su papel decisivo durante una etapa clave de la política italiana, en la que alcanzó gran popularidad y protagonizó negociaciones con la Democracia Cristiana, representada por Aldo Moro y Giulio Andreotti. El director Andrea Segre (Dolo, Véneto, 1976) presentó el estreno ayer en la Sala Rívoli de Palma, en el marco del Atlàntida Mallorca Film Fest.

La historia transcurre en los años 70, pero resulta difícil no vincularla con los aprietos de la democrática en la actualidad. ¿Fue esa su intención como director?

—Sí. Empecé a trabajar en esta película porque faltaba un film sobre Berlinguer y el Partido Comunista, que fueron una parte muy importante de la sociedad italiana y que nunca se había contado bien. Ese fue el punto de partida. Pero cuando empecé a estudiar, leer libros, discursos y todo lo necesario para el guion, me di cuenta de que el verdadero motor del proyecto era otro. Esa historia me permitía reflexionar sobre la relación entre individuo, sociedad, vida y política hoy. La gran transformación neoliberal que empezó en los años 80 ahora muestra claramente sus consecuencias: el individualismo, el miedo al otro, el aislamiento... Y los jóvenes sienten que algo les falta.

¿Y qué encuentran los jóvenes en la historia del Partido Comunista Italiano?

—Algo que no conocen: una experiencia colectiva. Aunque el partido a veces era demasiado importante en la vida de las personas, permitía imaginar una alternativa basada en la solidaridad, no en el aislamiento. El éxito de la película entre los jóvenes sorprendió. Mi hija, que tiene 20 años, me llamó al poco de estrenarse y me dijo: «Papá, todos mis amigos quieren ver la película, ¡y no son comunistas!».

¿Qué buscan entonces?

—La sensación de estar juntos por un sueño común, por una idea de solidaridad. No idealizamos a Berlinguer ni al partido. No queremos hacer de él un monumento. Pero cuando los jóvenes ven a un grupo de personas unidas por una visión abierta del mundo, lo sienten como algo que les falta. Y por eso más de 300 mil chicos fueron al cine a ver la película.

En los últimos años, la narrativa dominante en las redes sociales se ha aproximado a las tesis de la extrema derecha.

—Sí, es cierto. Pero también ha generado en muchos jóvenes el deseo de buscar otra cosa. No todos están contra los inmigrantes. Hay mucha confusión, pero también ganas de cambio. Y para muchos jóvenes, Berlinguer ha sido una herramienta para esa búsqueda.

Italia es un país lleno de emprendedores, con un fuerte tejido empresarial ¿Por qué el Partido Comunista Italiano ha tenido tanta fuerza?

—Por la inteligencia política de figuras como Gramsci y Togliatti. No empezaron diciendo que todos debían ser comunistas. Tomaron la cultura popular italiana, los lugares donde se baila, se come, se juega al fútbol, y los convirtieron en espacios de socialización y conciencia política. En lugar de abrir sedes del partido, Togliatti abrió 6.000 Casas del Pueblo en toda Italia, lugares donde la gente se reunía para jugar a las cartas, cocinar, compartir, y luego también hacer política. Así construyeron un partido de masas con presencia en 7.000 de los 8.000 municipios italianos. Se hablaba de ‘democracia progresiva’. Era una forma de vivir la democracia en lo cotidiano, en la práctica. Y de ahí se llegaría al socialismo. Es un proyecto profundamente italiano gracias a Gramsci, que escribió sus ideas en la cárcel, arrestado por el fascismo.

¿Cómo encaja en ese contexto la llegada de Berlusconi y, en la actualidad, de Giorgia Meloni?

—Justamente porque el Partido Comunista era tan fuerte, generó enemigos poderosos: la Democracia Cristiana, el gran capital, Agnelli, incluso Washington y Moscú. Moscú no quería esta ‘democracia progresiva’. Querían revolución armada, sin burgueses. Todo esto culmina con el secuestro y asesinato de Aldo Moro.

¿Cree que el secuestro y asesinato a Aldo Moro fue algo más que un acto terrorista?

—Fue una operación de inteligencia de altísimo nivel, comparable a un golpe de Estado. Solo un comando militar experto puede detener un coche, matar a todos salvo a Moro, y desaparecer en pleno centro de Roma. Las Brigadas Rojas fueron instrumentalizadas por los servicios secretos. El poder comprendió que eran el enemigo perfecto para frenar al Partido Comunista.

La imagen que queda es que fueron los comunistas quienes mataron a Moro.

—Exacto. Si lo hubieran hecho terroristas de derecha o la mafia, no hubiera tenido el mismo efecto. Así, el Partido Comunista quedó desacreditado como un peligro para la democracia. Desde el punto de vista del poder, fue una jugada perfecta.

¿Puede explicarme las decisiones técnicas, a nivel formal, que tomó en la película?

—El director de fotografía es Benoît Dervaux, que trabaja con los hermanos Dardenne. Usamos cámara en mano, con estilo inmersivo, sin trípode, para estar dentro de la escena. Creamos sets en los que la cámara podía moverse en 360 grados, con luz natural, con pocos focos. Elegimos colores y objetos coherentes con los archivos históricos. Filmamos en digital, pero luego escaneamos en película para dar ese aspecto cálido, magenta, envejecido.

¿Y las grandes manifestaciones que se ven?

—Son efectos digitales, pero basados en documentación real. Queríamos mantener coherencia con los archivos de la época.

¿Cómo presentaría el filme al espectador español?

—Es una historia poco conocida del cine italiano, pero muy relevante hoy en día. Vivimos una crisis global de participación política, frente a la fuerza de ciertas oligarquías, como Trump, Musk, etc. Este film ayuda a reflexionar sobre eso.

¿Y qué paso con el proyecto de eurocomunismo con Santiago Carrillo y Georges Marchais?

—Berlinguer lanzó el proyecto del eurocomunismo, pero no hubo plena sintonía. Los partidos español y francés estaban más atados a Moscú. Berlinguer fue al Kremlin y dijo a Brezhnev: «Hacer socialismo sin democracia ni libertad es un error».

En la película, Berlinguer aparece como un personaje simpático.

—Porque así era. No era un líder carismático ni un comandante. Era callado, frágil, con dudas, pero con una gran humanidad. Sonreía. No era como Fidel Castro. Escuchaba mucho antes de hablar. Luego intentaba sintetizar lo que escuchaba de su gente y dar un paso más. Hablaba durante horas con calma, razonando, no con eslogans. Tenía el talento de hacer accesibles ideas complejas sin simplificarlas. Pasaba horas escribiendo para encontrar las palabras justas. Era un intelectual auténtico.