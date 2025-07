Marcos Cabotá: «Me gusta esa idea de David contra Goliat, de artistas versus ejecutivos»

En el marco del Atlàntida Mallorca Film Fest, el director y guionista Marcos Cabotá presentó ayer en la sala Rívoli el documental Prohibido ganar Eurovisión, sobre lo que sucedió al grupo D’Nash durante su participación, hace 17 años, en Helsinki. Lo hizo acompañado de dos de los componentes de la banda, Javier Álvarez y Mikel Hennet, y del productor Joan Bover.

¿Cuál ha sido la motivación que le llevó a realizar el documental?

—Marcos Cabotá: Yo salía de la escuela de cine y uno de mis mejores amigos de la época era un miembro del grupo. Paralelamente, fueron seleccionados para participar en Eurovisión. Propuse acompañarles en todo ese proceso, grabarlo todo y, si el resultado era bueno, podía montar un documental, para ser publicado en formato DVD en su siguiente disco. Al grabar, no vi nada extraño, aunque notaba que estaban muy negativos durante las entrevistas. Como el resultado luego no fue muy óptimo, guardé aquellas cintas y las dejé estar. Quince años después, el productor y amigo Joan Bover, quería hacer una sesión de fotos para un documental. Buscábamos cintas de Mini DVD. Rescaté de una caja las cintas sobre D’Nash.

Y revisó lo que había grabado.

—M. C.: Sí, y ya lo vi con una madurez cinematográfica que quizá no tenía con poco más de veinte años. Nos dimos cuenta de que había una historia, la de explicar cómo era el paso de un grupo que se enfrenta a algo tan importante como representar a su país delante de medio mundo y enseñar que el camino no era nada fácil. Para tres minutos de actuación, había meses de lucha, guerra, sufrimiento y lloros.

¿Cómo se implicaron los protagonistas de D’Nash?

—Javier Álvarez: Vimos clarísimo que queríamos hacerlo. Esa etapa la teníamos un poco bloqueada y había cosas que no habían sanado. Conocía el cine de Marcos, sabía que era un justiciero que iba a contar la historia desde otro prisma.

—Mikel Hennet: La vorágine a la que te sometes en Eurovisión es bestial. Yo no recuerdo que Marcos nos grabara. Te metes en un engranaje tan grande y la presión es enorme. No paras de currar y no te paras a pensar.

¿Cuál es la tesis de partida?

—M.C.: Me empiezo a dar cuenta de que no interesaba ganar Eurovisión. Descubro una falta de interés extrema y carencias para que ellos avancen en muchos sentidos, en la puesta en escena, en las coreografías.

¿Llega a alguna conclusión?

—M.C.: Sí, pero quiero que el espectador tenga su propia opinión al respecto, pero es incontestable que no había ningún interés. No quiero generalizar, hay buenas personas en todos lados, pero un grupo que mandaba en la delegación de Televisión Española no tenía interés.

—M. H.: Lo interesante no es solo lo que se cuenta, sino lo que se ve. La dejadez de ciertas personas de la delegación española de la época es plausible. Nuestras caras lo dicen todo en un entorno hostil.

¿Por qué no se quería ganar?

—J. A.: Esa es la gran pregunta. Yo, a día de hoy, me lo sigo preguntando. Ganar supone una inversión de dinero y mucho trabajo. Si ganas, tienes que organizar la edición siguiente. Se prefiere cumplir con el expediente. En aquel momento, Eurovisión estaba un poco de capa caída. Las actuaciones deben organizarse al milímetro y, al llegar, no había nada.

Confiaban en ganar el certamen.

—M. C.: Lo diré yo porque ellos no lo harán. Sin una buena promoción en Europa, no es posible llegar. Al principio, los conocía muy poca gente. A la semana, el fervor por D’Nash subió enseguida y en las apuestas internas, tras los ensayos, empezaron a quedar como ganadores. Crecía el nerviosismo de algunas personas.

El resultado no fue muy bueno.

—M.C.: Es una competición, sin medios no hay nada que hacer.

—M. H.: Ese año, ganamos dos premios en los Eurovision Song Contest Awards, uno a la mejor canción, el otro al mejor grupo. Obviamente, te ilusionas porque, de pronto, en las quinielas, estás dentro de los cinco primeros.

—J. A.: Marija, la concursante serbia y ganadora de nuestro año, nos daba como ganadores. Por eso, en su primer concierto en Belgrado, quiso abrirlo con nuestra actuación, delante de 80.000 o 90.000 espectadores.

La participación de Chikilicuatre debió ayudar al cambio.

—J. A.: Ese fue el año posterior a nosotros. Fue una protesta porque en nuestro año, tengo que recordar que fue el último en el que no había jurado, solo televoto. Ahora, la primera parte de la votación, ya hay un jurado musical, aunque el televoto siga siendo importante.

—M. H.: El único país que nos dio 12 puntos fue Albania, porque por error no contó con televoto, solo jurado musical.

¿Dónde sitúa esta película en su filmografía?

—M. C.: Siempre me gusta esa idea de David contra Goliat, artistas versus ejecutivos. Los artistas son personas que dan la cara con un producto que ellos crean y los ejecutivos, a veces, deciden para justificar su sueldo. En la elaboración del disco Thriller de Michael Jackson, él y Quincy Jones prohibieron a los ejecutivos ir al estudio, a pesar de invertir millones de dólares.

¿A quién va dirigida la película?

—M. C.: Cuando hice mi primer documental, I am your Father, nos dijimos: esta película no va para los fans de Star Wars. Se podía estrenar en el festival más friki de Star Wars, pero también en la Berlinale. He seguido ese dogma. Esta película la puede ver un fan de D’Nash o Eurovisión, pero no es necesario ser ni una cosa ni la otra. Es para todo el mundo.

¿Cuál fue la aportación de D’Nash a Eurovisión?

—M. H.: En España, no existían las boybands. Luego, bailar y cantar a la vez con coreografías hechas no se había hecho en España. Teníamos un concepto muy europeo de imagen y sonido. Nos dejamos la piel en nuestra actuación, diferente a lo que se había llevado antes.

¿Y cómo conservan el recuerdo del paso por Eurovisión?

—J. A.: He tenido que hacer terapia después de ver el documental para entender que he tenido la suerte de formar parte de la historia de la música española, y no ver solo lo negativo.

—M. H.: Al final, te echas la culpa y 18 años después captas una realidad de la que no eras consciente. Viví una cosa muy dura. El documental ha sido una catarsis que no había digerido. Era nuestra carrera y se la cargaron. Eurovisión siempre es polémica.