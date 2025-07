Los Hermanos Sepúlveda, directores de 'Idilia': «La Inteligencia Artificial trae un cambio no físico, sino cognitivo»

¿Es ético el uso de la Inteligencia Artificial? ¿Es coherente utilizarla en un proyecto que advierte, de hecho, de sus peligros posibles? ¿Se puede reflexionar sobre un tema al tiempo que se es partícipe del mismo? O, incluso, ¿hay manera de reflexionar sobre algo sin ser, de hecho, parte? Explica Javier Canales Sepúlveda, la mitad de los Hermanos Sepúlveda que completa José Taltavull, que la idea que les promueve detrás de su primer largometraje es la de «plantear preguntas y no tanto dar respuestas». Eso tratan de hacer con Idilia, su opera prima que estrenan en el Atlantida Mallorca Film Fest. Protagonizada por Norma Ruiz, y con un reparto de lujo en el que aparecen Eva Isanta, Andrew Tarbet, Borja Tous o Catalina Solivellas, entre otros, la cinta explora un futuro algo distópico con reminiscencias que nos suenan mucho ya en nuestro presente tan tecnológico.

Así pues, los Hermanos Sepúlveda, que vienen de la publicidad con una amplia trayectoria en este mundillo, han dado ahora el salto al cine para contar una historia que «que habla de muchas cosas», pero que lo hace a través de un personaje, el de Norma Ruiz. La conocida actriz se mete en la piel de Diana Leiva, una mujer que decide encerrarse en una habitación de la organización Idilia, que recluta a niños con altas capacidades para, según dice, ofrecer un mundo mejor.

Peso actoral

El peso principal, desde el punto de vista actoral, recae en Ruiz, y de hecho los Sepúlveda lo dicen abiertamente y sin nada de presión: «Si falla ella, falla la película». No obstante, fallar es lo último que hace la protagonista. Ella misma habla de su personaje como «alguien muy altruista» que ve «que se ha hecho un mal uso de toda su inteligencia, que ha puesto al servicio de la humanidad, y eso le parece terrible, así que decide encerrarse para buscar una solución».

Los directores alaban principalmente los «microgestos» que Ruiz es capaz de realizar a lo largo de la cinta, ya que el filme se centra en un único escenario en el que el personaje, además, queda muy encerrado, y en el que no hay apenas movilidad por parte del personaje principal. «Tenía que expresar mucho» con muy poco, indica Ruiz, que por ello destaca la complejidad del trabajo y el riesgo de «aburrir» con su interpretación, algo que «creo que no ocurre» a través de la decisión consciente de «ser supermagnética» y que, de hecho, le han avalado desde el IFFNY (International Filmmaker Festival of New York, donde recibió el premio a Mejor Actriz.

Sobre el tema general del filme, la Inteligencia Artificial en sí, detalla José Taltavull que «está cerrando el círculo» de su viaje personal. Ha pasado de verlo como «una distopía» a «un tecnooptimismo», como un proceso que ha llegado no para realizar cambios físicos, como pasó con la revolución industrial, sino uno «cognitivo». En cualquier caso, la cinta también pone el foco en algo que es lo más importante: el uso que nosotros hacemos de la IA.

«La IA inquieta mucho a mucha gente», comenta Javier Canales, «y estamos muy pendientes de los cambios que hay en esta tecnología», pero en su opinión quizá se está obviando «cómo nos influye a nosotros» y por esta razón «la película advierte de estos escenarios poniendo el foco en las personas, porque somos nosotros los que les damos un uso».

Y ahí está la cosa, en el uso. Porque la IA no deja de ser una herramienta, y por ello la crítica reflexiva sobre ella pasa no tanto por su rechazo frontal, sino por su uso crítico. Es por ello que los créditos iniciales se transforman en una pieza artística creada íntegramente con inteligencia artificial realizada por José Taltavull Sepúlveda y el artista visual mallorquín Xim Izquierdo.

También destaca la gran cantidad de colaboraciones con las que cuenta el filme como textiles artesanales de Sylvia Sánchez, cerámica de Joan Català Roig u obras de Albert Pinya, además de una banda sonora compuesta por Elias Fabré con un tema principal escrito por Niño de Elche.

A su vez, para que no todo quede en la pantalla, José Sepúlveda ha desarrollado un asistente de IA llamado Diana, cuyo objetivo es el de ayudar a difundir la película y ofrecer información accesible y emocionalmente conectada sobre su universo artístico, impacto y posibilidades de distribución.

Es Idilia, pues, un claro ejemplo de la reflexión sobre la IA desde el arte, desde el cine, pero sin darle la espalda y sin caer en el simple maniqueísmo de que o se es bueno o se es malo. El uso, el contexto, importan, y los Hermanos Sepúlveda animan a un visionado teniendo en cuenta los riesgos, sí, pero también los beneficios, y sobre todo el disfrute de un filme al tiempo que se salga de la sala de cine haciendo algo que tiene muy poco de artificial, y mucho de inteligencia: pensar.