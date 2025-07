Rodrigo Sorogoyen: «Un fotograma de Javier Bardem vale como siete de los otros actores»

Lejos de considerarse un maestro en este del cine, Rodrigo Sorogoyen asegura estar aprendiendo todavía. No es un mal estudiante, todo hay que decirlo. Stockholm, Madre, El reino, Que Dios nos perdone, Antidisturbios y As Bestas son prueba de ello y, por seguir con le metáfora estudiantil, sus ‘notas’ tampoco son nada desdeñables: le avalan seis premios Goya a título personal y una nominación a los premios Oscar en 2019 por su cortometraje Madre. A pesar de todo esto, no está muy de acuerdo él con la etiqueta de maestro, pero con los premios pasa lo mismo que con los halagos: son los demás los que deben darlos. Y en el Atlàntida Mallorca Film Fest consideraron que había llegado el momento, y en la gala inaugural de su 15 edición, Sorogoyen recibió de manos de Luis Zahera su premio Master of Cinema.

Recibe el premio Master of Cinema, entregado antes a J. A. Bayona, Michael Douglas, Vanessa Redgrave o Isabelle Huppert. La primera es obligada:¿Se considera usted un maestro del cine?

—(risas). Respuesta corta: no. Qué va, para nada. Soy un aprendiz, si acaso. La palabra maestro es como muy grande y no creo que nadie se considere a sí mismo maestro. Hay que ser muy gilipollas para eso. En cualquier caso recibo el premio con mucho agradecimiento. Que te llamen para darte un reconocimiento así y que te dediquen unas horas y una atención es, lógicamente, muy bonito, pero tengo una relación complicada con estas cosas porque por un lado me pasa que si le doy mucha atención me puedo emocionar y sentir un impostor, pero si no le presto nada de atención parece que no lo valoras. Intento buscar el equilibrio.En cualquier caso no me veo en la misma esfera que los que han recibido el premio antes.

Está con la postproducción de El ser querido, una cinta sobre un director de éxito que retoma el contacto con su hija, actriz sin tanto éxito, tras años de distanciamiento. ¿Qué nos puede contar de ella? ¿Es su filme más distinto?

—Es una película distintísima a las que he hecho. Siempre hemos querido dar un paso más y en cada película ofrecer algo distinto. Si hacíamos un thriller, pues darle un giro de tuerca. Y estoy muy contento con lo que está saliendo. Luego ya me entrarán los miedos y las preocupaciones por contentar a todos, pero lo importante es que me guste a mí y a mis socios.

Cuenta en este filme con la mallorquina Victoria Luengo, ¿cómo la describiría desde el punto de vista actoral como director?

—Es increíble e inteligentísima y, a la vez, tiene una sensibilidad enorme. Pocos intérpretes logran ese equilibrio, esa inteligencia lógica, racional, y la más instintiva, y ella logra llevar estas dos facetas a un nivel superlativo. Vicky lo tiene y la verdad es que me fascino cuando tengo la suerte de verlo y lograr que eso se desarrolle. Además, somos muy amigos y hay mucho amor y cariño.

Otro con quien ha trabajado en este filme es Javier Bardem. Es su primera colaboración, ¿qué aporta un actor de su talla?

—Todo. Las primeras semanas estaba bastante nervioso, no solo por él, pero un poco, por tener que dirigirle. Es un tipo muy divertido y cercano, muy humano, en contra de lo que otra gente pueda esperar, y es un tótem de la interpretación. Me he dado cuenta dirigiéndole que un fotograma suyo pesa más que uno de los demás. Tiene algo en la mirada, en su carisma, su voz, y si quieres equilibrar la película has de tener en cuenta que un fotograma de él pesa siete del resto.

Bardem es, entre otros papeles, recordado por ser el icónico villano de No es país para viejos, y es justo otro villano icónico, Luis Zahera, quien le entrega a usted el premio, ¿cómo de importante es dar con un buen malo?

—Pues supongo que es muy importante. No sé cómo lo hemos hecho, pero siempre hemos intentado buscar a gente con mucha humanidad. En El reino hay muchos malos, pero Antonio de la Torre es un tío muy humano; Javier Pereira, en Que Dios nos perdone, tiene una gran fragilidad, y lo mismo pasa con Luis Zahera en As bestas. Los malos que me interesan son aquellos que crees que pueden existir, que son villanos probables, y para eso necesitan tener una humanidad, para poder creerte que esa gente existe. Las pelis que me daban más miedo de niño eran en las que los malos podrían ser reales.

¿Aspira a que el espectador de As bestas y Que Dios nos perdone sea el mismo que Los años nuevos y El ser querido?

—Me gustaría que fueran los mismos, claro. Es una ilusión absurda de cualquier director, que es la de que te sigan, decirles a los espectadores: ‘si te gustó esto, mira ahora esto otro’, pero sé que el mundo no es así y que lo normal es que no pase esto. En cualquier caso, aspiras a que el mayor número de espectadores posible te siga y a que les siga gustando cuando les cuentes algo diferente.