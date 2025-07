El Atlàntida Mallorca Film Fest da al ‘play’ de su edición 2025 con Maria Jaume y Rodrigo Sorogoyen

El Atlàntida Mallorca Film Fest le ha dado al play de la que es su 15 edición. El escenario elegido, como ya manda la tradición, ha sido La Misericòrdia, testigo no solo de la cinta inaugural de este año, Bonjour Tristesse, una versión moderna del clásico del 62 de Otto Preminger, sino también del reconocimiento a uno de los grandes cineastas españoles de la actualidad, Rodrigo Sorogoyen, que recibió de manos de nada menos que Luis Zahera el premio de honor Master of Cinema.

Así pues, en un patio de La Misericòrdia lleno y con varios invitados de lujo como Pablo Simón, el actor Diego Martín, Roger Gual, Nadia de Santiago y Boré Buika, entre otros, además de un nutrido grueso del mundo del cine y el arte local, Jaume Ripoll, fundador y director del festival, habló de lo «bonito» que sería llenar los cines en verano, cuando se «podría ir a la playa», para animar a la gente a hacer, precisamente, eso mismo, ocupar las butacas no solo esta semana de festival, sino el resto del año.

Jaume Ripoll, fundador y director del Atlàntida, durante un momento de su intervención. Fotos: Emilio Queirolo

A su vez, Ripoll realizó un alegato en favor de un cine que denuncia, hace pensar y se detiene un momento para reflexionar sobre situaciones como el genocidio en Gaza, destacando la presencia en esta edición del Atlàntida del filme Put your sould on your hand and walk, de Sepideh Farsi, basada en las conversaciones telemáticas que la directora mantuvo con la fotoperiodista palestina Fátima Hassouna, asesinada en un ataque israelí junto a nueve miembros de su familia el día después de que la película fuera seleccionada en Cannes.

En una nota algo menos dramática, el Ajuntament de Palma, representado en esta ocasión por el concejal de Cultura, Javier Bonet, anunció que Ripoll se convierte en el segundo embajador de la ciudad para la campaña de Palma 2031, que pretende que Ciutat sea Capital Europea de la Cultura ese año. También se estrenó el vídeo oficial de dicha candidatura durante el acto inaugural del festival.

Estos primeros parlamentos dieron paso a la actuación de la cantante mallorquina Maria Jaume, que presentó al público algunos de los temas de su reciente álbum, Nostalgia Airlines, para amenizar desde la parte musical una velada fresca, sin agobios sofocantes por el calor en este verano atípico –atípico en los últimos tiempos por ser, básicamente, un estío en el que uno no se achicharra–, y acto seguido fue el turno del protagonista principal de la velada, Rodrigo Sorogoyen. El cineasta madrileño, autor de películas como As bestas y El reino (que le valieron varios Goya), y el cortometraje Madre –que luego sería un largometraje–, que le valió una nominación al Oscar, recibió de manos de Luis Zahera (uno de los protagonistas de As bestas) el premio honorífico Master of Cinema. Sorogoyen subió a recoger el galardón y dedicó unas palabras de agradecimiento al festival.

Un instante de la actuación de Maria Jaume durante la gala inaugural.

Para poner el broche, como no podía ser de otra manera, cine. La nueva versión de Bonjour Tristesse llevada a cabo por Durga Chew-Bose sirvió de película inaugural para dar el pistoletazo de salida a ocho días de conferencias, talleres, proyecciones y conciertos que harán de Palma un lugar utópico, como lo trata de ser el Atlàntida en estos tiempos que corren: un espacio en el que uno se pueda divertirse, pero al también pensar, no solo pasar el rato, sino permitirse el lujo de que los ratos lúdicos dejen un poso, un interrogante. Ya lo dijo Ripoll: «La cultura incomoda.Si no plantea preguntas no es cultura, es entretenimiento».