Antonio Orozco triunfa en ‘la gira de su vida’ con una voz llena de ‘cicatrices’

La noche había caído suavemente sobre Alcúdia, como si el cielo hubiera decidido que ya no tenía nada más que mostrar. El público parecía contagiado de esa serenidad, no había ansiedad, ni gritos, ni coros jadeando al artista. Quizá la solemnidad del recinto, ubicado frente a la iglesia del municipio, invitase a la circunspección. Del escenario se proyectaban luces, pero no de esas que ciegan; eran templadas, como el propio ambiente. Puede que solo fuese la calma que precede a la tempestad.

Y tras las melodías de ‘precalentamiento’ –cortesía de Mr. Bob Dylan– apareció él. Outfit negro, mirada al público y una leve reverencia, con ese aire suyo de tipo que se ha peleado con la vida y ha ganado a los puntos. Le bastó un asentimiento cómplice a su banda para hacer despegar La gira de mi vida, al vuelo de El tiempo no es oro, corte que da título a su último trabajo de estudio. Su voz sonaba rota, con las ‘cicatrices’ suficientes para resultar convincente. A continuación se dirigió a las 7.500 personas que llenaban el espacio: «Bona nit Alcúdia, buenas noches a toda la gente que viene de Mallorca». Siguieron Hoy, Que me queda y otras canciones, algunas himnos, otras confesiones, pero en cada verso había una historia que alguien ya ha vivido. El público se sacudió el pudor, dejó de importarle la solemnidad del recinto y cantaba a pleno pulmón. Ya se sabe que hay conciertos que se bailan y otros que se gritan. Y este era de esos. Así que mientras Orozco se desgarraba, se derrumbaba y se recomponía –a veces en la misma canción–, los fans con la piel de gallina asistían extasiados a las power ballads de este catalán, que siempre que canta en Mallorca juega en casa. Lleno total. Más de siete mil almas arroparon la actuación de Antonio Orozco en Alcúdia, una velada en la que no faltaron los grandes éxitos del catalán, como ‘Devuélveme la vida’ que el público recibió con entusiasmo, que hicieron ‘sold out’. Fotos: EMILIO QUEIROLO De vez en cuando, entre tema y tema se dirigía a la multitud. A veces con una anécdota breve, a veces con una dedicatoria. Nada fingido, porque no hace falta explicar lo que ya se siente. El público lleva bien clavadas sus canciones, unas les duelen, otras les hacen reír y otras les traen imágenes de lugares que creían haber olvidado… pero todas, sin excepción, son como estandartes levantados por miles de voces al unísono. También hubo tiempo para la introspección, Orozco sabe cuando cambiar de marcha y ponerse tierno, aunque sin renunciar a su empeño, a su lucha con el micro. La entrega no se negocia en un tipo que siempre acaba con la camiseta empapada y el rostro descompuesto, como si saliera de una batalla, una pelea contra la indiferencia en la que cada noche, al bajarse del escenario con los nudillos en carne viva, resulta victorioso. Picos El punto más alto –si es que algo así existe en una noche donde todo son picos–– llegaría con Devuélveme la vida, esa canción que no necesita presentación. El himno que todos habían venido a cantar con la esperanza de ahuyentar el mal fario, conscientes de que las cosas buenas duran poco. Un par de horas. Luego el artista se despedirá con la humildad de quien sabe que no hay mucho más que decir después de haber dicho tanto. Le espera una ovación más larga que un domingo sin dinero, en la que cada aplauso sonara como un brindis sin copa. Y, al final, se bajará del escenario siendo el mismo tipo que, desde las alturas, seduce a las masas. «El Orozco del escenario es la misma persona que el de abajo», confirmó a este medio en una reciente entrevista.