La reina Letizia asistirá a la gala de clausura del festival Atlàntida

La reina Letizia volverá a ser la invitada de excepción en la gala de clausura del Atlàntida Mallorca Film Fest. La monarca, fiel a la cita, repetirá un año más y estará presente en la velada que pondrá el broche al certamen el próximo domingo 3 de agosto en La Misericòrdia, en la que podrá ver la actuación en directo de Yerai Cortés y en la que hará entrega del premio de honor Master of Cinema a Alberto Iglesias, compositor de cine con una extensísima trayectoria que recogerá el galardón de manos de Letizia.

Además, la noche contará también con la proyección de El canto de las manos, filme de María Valverde que es un documental que explora la sordera a través de la música mientras se lleva a cabo el reto de llevar a escena por primera vez en lengua de signos Fidelio, de Beethoven, bajo la dirección de Gustavo Dudamel. Valverde y Dudamen estarán presentes en la gala.

La Reina saludando a Michael Douglas durante la gala del año pasado.

El Atlàntida echa a andar este fin de semana con la gala inaugural del domingo en La Misericòrdia, en la que se hará entrega a Rodrigo Sorogoyen del premio Master of Cinema, que lo recogerá de manos de uno de sus actores fetiche, Luis Zahera (uno de los protagonistas de As Bestas). A su vez, se podrá ver el filme Bonjour Tristesse, una nueva versión del clásico del mismo nombre que ha dirigido Durga Chew-Bose.

Entre uno y otro domingo, Palma acogerá de nuevo este festival ya consolidado como una de las citas más importantes del calendario estival en su multidisciplinar faceta de festival de cine, música, charlas y encuentros de la industria. Lo que significa que el Atlàntida Mallorca Film Fest proyectará 84 largometrajes – el 63% de ellos estrenos nacionales–, 20 cortometrajes y una serie. También celebrará 18 conciertos y 12 conferencias y acogerá 300 invitados y la presentación de 10 proyectos en desarrollo.

Entre los artistas que visitarán la 15 edición de AMFF destacan Celine Song, que presentará Materialists una comedia de enredos amorosos protagonizada por Pedro Pascal, Dakota Johnson y Chris Evans. Los actores Tom Blyth (estrella de la nueva saga de Los juegos del hambre) y Russell Tovey (popular por sus papeles en las series Years & Years y Looking) que presentarán junto a su director Carmen Emmi Incógnito, la película triunfadora del último Festival de Sundance.

Entre el talento internacional que visitará el certamen balear, destaca Pon tu alma en la mano y anda (Put Your Soul on Your Hand and Walk), que narra el conflicto palestino a través de videollamadas de la directora Sepideh Farsi con la periodista Fatma Hassona, que fue asesinada por un bombardeo israelí poco antes del estreno de la película en Cannes. La cineasta Sepideh Farsi visitará Palma el 1 de agosto. El cineasta italiano Andrea Segre también visitará Atlàntida para presentar La gran ambición (La grande ambizione): La vida del gran y popular líder político Enrico Berlinguer, que estuvo a punto de llevar al Partido Comunista de Italia al poder en 1978.

Las charlas, las actuaciones musicales, los pódcasts, las proyecciones y mucho más formarán parte pues del Atlàntida Mallorca Film Fest un año más, en esta su 15 edición (la décima en Palma), y tendrá un broche real con la presencia asegurada de la reina Letizia a su clausura.