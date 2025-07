Clara y Pere Fiol entablan un diálogo íntimo con la memoria musical en Can Prunera

Hay noches en las que la música se vuelve confidencia. Sucederá este sábado 26 de julio en el museo modernista de Sóller Can Prunera, a las 20.00 horas, dentro del ciclo Nits de Libèl·lula, cuando Clara Fiol comparta escenario con su padre, Pere Fiol, refinado guitarrista y cómplice de mil sobremesas musicales. Lo que allí ocurra no será tanto una actuación como un diálogo íntimo entre generaciones, entre músicas y memorias que se han trenzado en la intimidad de lo doméstico antes de mostrarse al público.

Clara Fiol, voz magnética del trío Marala y una de las figuras más sensibles del nuevo folk catalán, lo tiene claro: «Me gusta observar la música con curiosidad». Y esa es, quizá, la clave de este proyecto familiar que no responde a un concepto escénico prefijado, sino a un gesto natural. La complicidad con su padre se ha cocido a fuego lento entre encuentros espontáneos y una manera compartida de entender la música. «La idea de cantar en familia es muy potente», dice Clara. El repertorio transitará por los trillados caminos del cancionero popular en catalán, desde Lluís Llach, Maria del Mar Bonet, Raimon, Serrat… Nombres que forman parte de la banda sonora colectiva de varias generaciones. Pero lejos de ofrecer versiones o tributos, el dúo propone una lectura honesta, sin imposturas ni guiños a la nostalgia. «Estas canciones son del pueblo, todos las conocen, las canto porque me gustan, no pretendo hacer una versión diferente», afirma.

Al preguntarle si la música tradicional sigue siendo un lenguaje capaz de hablar de lo universal desde lo íntimo, la cantante no duda: «Siempre recordamos cosas cuando cantamos esas canciones». Y en ese recordar, también hay transformación, «siento que al cantar esas canciones con mi padre cambian de sentido», confiesa. El concierto contará con la participación puntual de Joan Fiol, hermano menor y violonchelista especializado en música antigua, que aportará una tercera ‘voz’ al diálogo familiar. Su presencia no interrumpirá el espacio creado por Clara y Pere, sino que lo ampliará con nuevos matices. «De alguna forma, al visitar canciones antiguas las estamos actualizando, y eso hace que no mueran», reflexiona Clara.