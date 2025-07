Pretty Yende: «El talento no basta, la técnica requiere de disciplina»

La reconocida soprano Pretty Yende (Mkhondo, Sudáfrica, 1985) regresa a Mallorca con una emoción especial. Esta será su segunda actuación en la Isla, pero su debut en el Festival Cap Rocat, donde actuará el viernes 1 de agosto. Para ella, España siempre ha sido un lugar que siente como propio, por la calidez de su gente y la belleza de su paisaje, tan cercano a sus raíces. «Es uno de los lugares más hermosos del mundo», afirma. Y con la mirada puesta en el mar Mediterráneo y los muros de Cap Rocat, la cantante llega con un sueño cumplido y una ilusión palpable: «Tener la oportunidad de hacer realidad ese sueño es una aventura emocional y alegre que espero con mucha ilusión».

Su actuación será una gala de ópera, un programa que, como confiesa, tiene un significado profundamente personal. No solo representa una selección de piezas que ama, sino que también marca una nueva etapa en su desarrollo vocal. «Este programa muestra por primera vez hacia dónde se dirige mi voz en los próximos años de mi carrera», confiesa. Uno de los momentos más especiales será su primera interpretación en España de la aria Casta Diva, de Norma, «un hito para cualquier soprano, imagine la resonancia de la música en ese enclave único, con el mar de fondo y la arquitectura del lugar como caja de resonancia natural. Estoy al servicio de la música y de quienes vienen a escucharme, deseo que vivan un verdadero festín», relata Yende.

Para la soprano, prepararse para una noche tan significativa es algo que trasciende la técnica. La música es su hogar y su refugio. «Está en mis venas, en mi esencia», subraya. Cada vez que elige un repertorio, siente que su alma se alegra. Se apoya en su equipo, al que cariñosamente llama su «Pretty Army» y mantiene una conexión emocional diaria con el arte que interpreta.

Su relación con la ópera comenzó de forma inesperada y casi mágica. Tenía 16 años cuando escuchó por primera vez el Dúo de las flores de Lakmé en un anuncio de televisión. Aquellos escasos segundos de música la conmovieron profundamente, cambiando su vida para siempre. «Sentí como si algo me tocara, algo que mi corazón conocía, aunque mi mente no tenía idea de qué se trataba». Criada en una familia donde se cantaba cada noche después de cenar y donde su abuela le enseñaba himnos camino a la iglesia, Pretty Yende ya llevaba la música en el alma. Sin embargo, hasta ese instante no había descubierto el poder transformador de la ópera: «La armonía entre esas voces fue lo que verdaderamente habló a mi corazón».

Su reacción fue inmediata, supo que debía compartir esa emoción con el mundo. «Era tan hermoso que deseaba compartirlo con la mayor cantidad de personas posible». Para ella, la voz humana es el instrumento más preciado, capaz de conectar sin necesidad de traducción. Aquel descubrimiento la llevó a preguntarse si podría hacerlo también. «Mi abuela me enseñó a cantar, así que si alguien puede enseñarme, yo también puedo hacerlo», pensó. Así dio un salto de gigante, apoyada por sus padres, que confiaron con ella ante lo desconocido.

Y el camino, de momento, está siendo bonito para Yende, hoy una de las sopranos más aclamadas del mundo, y sin embargo, no deja de formarse. «La voz está en constante cambio. No es como el piano, donde puedo ver mis manos. La voz es siempre un acto de fe», asegura. Reconoce que debe ser honesta y humilde, porque cualquier falsedad emocional se refleja en la voz. Su compromiso con la técnica vocal es total, comparándola con el entrenamiento de un atleta. «El talento solo no basta, la técnica requiere de disciplina, es una responsabilidad que me tomo muy en serio», sentencia.

Yende ha cantado en los escenarios más prestigiosos y en acontecimientos históricos, como la coronación de Carlos III de Inglaterra o la reapertura de Notre Dame en París. En estos eventos, dice, hay una diferencia, le permiten llegar a personas que nunca han ido a un teatro de ópera. «Mi deseo siempre ha sido compartir esta alegría y este amor con el mayor número posible de almas», afirma.

Aunque aún no ha cantado en el Festival Cap Rocat, Yende recuerda vívidamente la sensación que le produjo visitarlo por primera vez. «Fue casi como no estar en la Tierra. La paz, la belleza, la atmósfera serena… Solo puedo imaginar cómo sonarán allí Casta Diva o el Ave María de Otello», anticipa con emoción. Para ella, el lugar no solo es hermoso, sino que inspira profundamente su interpretación. Y, por supuesto, aprovechará su paso por la Isla. Llegará con antelación para poder disfrutar del entorno y del propio festival antes de viajar a Sudáfrica para pasar sus vacaciones con su padre y hermanos. Entre música y recuerdos familiares, Pretty Yende vive la ópera no solo como un arte, sino como una forma de vida.