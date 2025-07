Marc Seguí: «Quería dar pasos de gigante siendo aún novato»

Atrás ha quedado el chico que vestía de colores chillones de tallas con más X que la letra censurada de una canción de Eminem y que corría por alcanzarlo todo antes de tiempo ataviado con unas deportivas gigantescas. El mallorquín Marc Seguí (Palma, 1998) ha echado el freno. El autor del archirreproducido Tiroteo (tema que explotó con Rauw Alejandro y Pol Granch) ha levantado el pie del acelerador en su nuevo álbum, No tengo prisa, del cual acaba de lanzar el single Una velita, y que presentará en Es Gremi el próximo 21 de noviembre. Se trata de un cambio de registro, de estilo, de ánimo, pero no es una ruptura, sino una «evolución» en la trayectoria del isleño.

¿Qué sensaciones trata de transmitir con ‘No tengo prisa’?

—Es el álbum más maduro que he sacado hasta la fecha y al que más vueltas le he dado. He tenido más espacio para crear y sé que, pase lo que pase, dentro de un tiempo miraré hacia atrás y pensaré que con 27 años hice un álbum muy maduro a nivel de letras y conceptual. Estoy superorgulloso y lo han acogido superbién, y la verdad es que me siento muy afortunado de que canciones que he escrito en mi habitación se puedan escuchar en directo.

¿A qué se debe esta madurez de la que habla?

—Pues, sobre todo, a que soy más maduro yo también y he pasado por muchísimos procesos dentro de la música y como persona. Sobre todo dentro de la industria. Me conozco mucho más a mí mismo ahora. Pasé de 0 a 100 y no me cogió preparado. Quise dar pasos de gigante cuando aún era un novato y este álbum me ha permitido esa tranquilidad de hacerlo todo como lo tenía en la cabeza, de ahí el nombre del disco, hacer un parón para que el proyecto y lo que quería decir salieran como tenían que salir.

¿A qué se debían esas prisas de las que habla: la juventud o la industria presionando?

—Un poco a las dos cosas. Cuando eres joven y empiezas a tener una repercusión en lo que te gusta, la cabeza te pide dar pasos de gigante y ser muy constante, sacar música todo el rato, pero en la creatividad es un error porque acabas haciendo cosas sin pensar y al ser la persona que escribe, has de tener espacio y lograr que lo que tienes en la cabeza sea lo que le das a la gente. Si no, sacas canciones que igual no deberías haber sacado.

¿Se arrepiente de algunos temas que ha sacado?

—No, pero he tenido etapas de haber dudado de algunas cosas. En cualquier caso todo es un aprendizaje, y sin esos momentos no hubiera podido llegar al momento en el que estoy ahora.

¿Y en qué punto está ahora?

—De tranquilidad absoluta, de lanzar las canciones que escribo y ser lo más sincero posible para hablar de lo que quiero hablar. No hay nada mejor para alguien que hace música o arte.

¿De qué habla en las canciones de este álbum?

—Pues un poco de todo. De relaciones que se han acabado, de lo bonito que es empezar con alguien, de la añoranza de la familia y de mi tierra. Es ahí cuando me digo que tengo que parar porque no le dedico tiempo a Mallorca, a disfrutar de lo que estoy viviendo. Le tuve miedo a crecer y me di cuenta de que no valoraba lo que vivía. Ahora disfruto de cada pequeña cosa que me ocurre y este disco no ha podido ser más sanador.

Y a nivel musical, ¿qué estilo ha querido plasmar en estos temas?

—Yo venía haciendo cosas más pop, pero escucho todo tipo de música. Últimamente he estado más metido en la urbana y, aunque predomina el pop, me he acercado a este género. Mi cabeza me pedía ir por ahí.

También le ha dado una vuelta a su estilo visual, dejando atrás lo colorido e infantil.

—Sí, arrastraba una estética más colorida, pero la etapa de este álbum no encajaba. Iba con colores más oscuros, incluso para salir a la calle, y he querido que todo fuera muy fiel, ser más realista, y por eso he continuado con esta idea y nos hemos acercado a tonos más oscuros, a lo que me representaba en ese momento.

¿Siente que se ha quitado una máscara o un peso de encima?

—Tampoco diría una máscara. Es más como una camiseta que llevas y que al año siguiente no te gusta tanto. Las personas avanzamos y los que creamos tenemos la suerte de dejar lo vivido escrito o en vídeos. Todo el mundo cambia y evoluciona, por eso creo que si escuchas una canción mía de antes y una de ahora se verá el cambio.

¿Cómo ha planteado el directo y qué se verá en Es Gremi en noviembre?

—Hemos querido ser muy fieles y por eso hemos intentado llevar al máximo la parte musical y estética. Es un show especial, lo hemos elevado, por eso solo son cuatro fechas, Madrid, Barcelona, Valencia y Mallorca. No podemos permitirnos hacer muchas fechas, pero queremos que quien venga se lleve algo especial.