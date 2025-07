Jaume Carrió: «Hemos pasado de un cine colectivo y social a uno egocéntrico e individualista»

Señala Jaume Carrió, ganador del Goya por el filme Woody &Woody, que «no hay cortos míos que se parezcan más allá del hecho de que los he hecho yo». En la próxima edición del Atlàntida Mallorca Film Fest, que arranca este domingo, el cineasta tiene listo para su estreno Les imatges arribaren a temps, que es con apenas 6 minutos el corto más corto que ha hecho Carrió hasta la fecha, pero también es «el más sencillo y personal».

Tan personal es que, de hecho, «le acabé pidiendo disculpas a quien me lo encargó», ya que Carrió, que no suele aceptar encargos, se puso manos a la obra cuando le llegó una propuesta del Ajuntament d’Esporles que quería sensibilizarse con València por los desastres de la DANA. «Lo que ocurre es que no soy capaz de aceptar encargos, así que me lo llevé a mi terreno», indicaCarrió. Por ello, en lugar de tirar de imágenes sobre la DANA, el isleño tiró «de recuerdos», y así memorizó una vieja cámara de vídeo con la que documentó una tormenta que azotó Esporles en 2006 y que hizo subir peligrosamente el agua del torrente.

Portada del cortometraje, creada por Ángel Luque.

Dio con esas imágenes, pero además, revisando en el Arxiu del So i de la Imatge, encontró por casualidad unas tomas de su padrino, fallecido el año pasado, que hablaba en la televisión cuando ocurrieron los hechos de esa tormenta. «Yo no sabía ni que había salido en la tele», comenta Carrió que afirma que sintió en ese momento el impulso que necesitaba: «Convertí la pieza en un ensayo documental sobre la pérdida» que, además, reflexiona sobre el cambio climático y el paso de una herramienta, como es la cámara de vídeo, al smatrphone.

Cambio tecnológico

«Me pregunto cómo se habrían grabado ahora estas mismas imágenes con un smartphone», explica Carrió quien, además de cineasta, es profesor de cine en el CEF e indica a sus alumnos el primer día que son unos afortunados porque todos ellos cuentan de manera innata con un conocimiento casi innato sobre las imágenes, pero al mismo tiempo han de aprender a crearlas, a hablar con ellas.

Para Carrió, el punto central de este cambio tecnológico se da en que las cámaras de vídeo, que se usaban en los momentos importantes como las comuniones, los cumpleaños o los bautizos, estaban pensadas para un «cine colectivo y social», mientras que el smartphone nos conduce a un uso de esta tecnología «mucho más egocéntrico, individualista».

Ahora, además, de tan fácil que es grabar, «se graba absolutamente todo, ni yo sé qué tengo en el móvil», reconoce y lamenta Carrió. Por ello, «se pierde el valor de las imágenes» porque «grabamos por costumbre, no porque pensemos que es relevante».

Tiene lógica lo dicho por el cineasta cuando se piensa que, por ejemplo, él utilizó su cámara de vídeo para grabar cómo el agua subía cerca de su casa en Esporles en la tormenta de 2006 y cómo esa misma agua había dejado estragos en la zona, y estas imágenes seguían allí casi 20 años después, esperando a ser utilizadas, mientras que en su móvil y en el de cualquiera de nosotros hay tanto material prescindible que, probablemente, podríamos borrarlo todo sin que importara lo más mínimo.

La cinta, que cuenta ya con nueve selecciones en festivales de todo el mundo, se podrá ver en el Atlàntida y está producida por Far Visuals, y es, dicho por el propio Carrió, «la primera vez que cuento algo, así que ya era hora» en referencia al hecho de que el cortometraje tiene un mensaje claro. «Se podrá estar a favor o en contra de lo que digo, pero dejo claro el mensaje», indica el cineasta.