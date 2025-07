Mehdi Qotbi: «Cada obra que viaja entre nuestras orillas es un acto de paz»

Conocido como uno de los grandes embajadores del arte y la diplomacia cultural entre Europa y el norte de África, el artista franco-marroquí Mehdi Qotbi visita Palma invitado por la Fundación Euroafrica. Su agenda en la isla incluye acciones clave para fortalecer el eje artístico Palma–Tánger, como el traslado simbólico de la colección privada de Marià Fortuny a Marruecos, así como su respaldo explícito a la candidatura de Palma como Capital Europea de la Cultura 2031. En esta entrevista, Qotbi reflexiona sobre el poder del arte como herramienta de paz, el papel de las instituciones culturales y los desafíos de la convivencia en el Mediterráneo.

¿Qué le trae en esta ocasión a Mallorca?

—He venido invitado por la Fundación Euroafrica para establecer colaboraciones con entidades y artistas locales. Esta mañana me he reunido con Miquel Barceló, luego visitaremos la Fundació Miró Mallorca, el Casal Solleric y Es Baluard. Pero el objetivo principal es llevar una veintena de obras de Marià Fortuny, pertenecientes a un coleccionista privado, al Museo Mohamed VI de Arte Contemporáneo en Rabat. Además de este proyecto y del hermanamiento institucional entre Palma y Tánger, queremos identificar otros artistas locales para futuras exposiciones en Marruecos.

El eje artístico Palma–Tánger, surgido del reciente hermanamiento institucional, conecta dos orillas del Mediterráneo. ¿Cómo se va a materializar?

—Una de las primeras acciones será llevar las obras de Fortuny a Tánger. Él es considerado uno de los primeros grandes embajadores culturales españoles en Marruecos, tras la visita de Eugène Delacroix. Fortuny captó y plasmó los colores y el espíritu de Marruecos en su obra. Cada exposición contribuye a la paz y al entendimiento mutuo, porque cada obra que viaja entre nuestras orillas es un acto de paz. La exposición se presentará en Dar Niaba, un espacio recientemente reformado en Tánger dedicado a los artistas viajeros. Marruecos vive un momento excepcional gracias al impulso del rey Mohamed VI, que ha situado el arte y la cultura en el centro de la modernidad. Tenemos ya 21 museos en todo el país, y seguimos creciendo.

Usted apoya la candidatura de Palma como Capital Europea de la Cultura 2031.

—A título personal, creo que Palma merece ser Capital Europea de la Cultura en 2031. Ha acogido en su seno a un genio como Joan Miró, cuenta con la obra de Miquel Barceló y con un tejido cultural muy activo, con fundaciones y entidades comprometidas. Como artista, estoy convencido de que Palma lo tiene todo.

Desde la Fundación Nacional de Museos ha liderado una renovación del sistema museístico. ¿Qué logros destacaría?

—Uno de los grandes logros es haber acercado los museos al pueblo marroquí. Cada viernes la entrada es gratuita, y estudiantes, docentes y profesionales de la cultura pueden acceder libremente todos los días. La democratización del acceso a la cultura ha sido esencial. La ciudadanía, incluso en los barrios más modestos, acoge con entusiasmo esta transformación. La Noche de los Museos del 26 de junio fue un éxito rotundo, las familias acudieron en masa, lo mismo que ocurrió con la gran exposición de Picasso. La gente nos daba las gracias. Es emocionante ver cómo la cultura se ha convertido en un bien común.

Javier Bonet, Ouadrassi Abderrahim, Mehdi Qotbi y Javiet Bonet, este lunes en la exposición dedicada a Miró que se inaugurará a finales de julio en el Casal Solleric.

¿Cómo combina su labor artística con la diplomática?

—Aunque sigo trabajando en mi estudio y exponiendo internacionalmente, en Marruecos no participo en las exposiciones para no mezclar mi faceta artística con mi trabajo institucional. Me lo pidió incluso el director del Museo Mohamed VI, pero no lo consideré ético. Hoy, mi principio es servir, no servirme. Eso no impide que mi trabajo como artista y como promotor cultural estén conectados en valores como el respeto, el entendimiento y la apertura.

Este año se va a rodar una película sobre su vida. ¿Cómo llega este proyecto?

—La directora, guionista y productora es Zhor Fassi-Fihri. Se interesó por mi historia hace cinco años. Su objetivo es que mi trayectoria sea una lección de esperanza, especialmente para quienes, como yo, vienen de contextos muy humildes. Nací en el barrio de Taqadum y he tenido el honor de ser recibido y condecorado por presidentes y reyes. Pero nunca olvido dar gracias a Dios por esa suerte. Me emociona que sea una mujer quien dirija esta película, porque ella ha trabajado mucho por la causa de las mujeres. El reparto incluye a Victoria Abril y otros grandes actores franceses como François Berléand y Eloïse Valli.

En un contexto donde resurgen discursos xenófobos en Europa, ¿qué papel puede desempeñar la cultura?

—La cultura tiene algo extraordinario, está hecha con amor. Nos permite nutrirnos de la cultura del otro, y eso nos enriquece. Las diferencias no nos separan, nos completan. El racismo es una tontería. Y no basta con abrir la mente, el arte puede y debe contribuir a esa apertura, a una aceptación activa de la diversidad. Marruecos es hoy un país que apuesta firmemente por la convivencia, y ese modelo puede inspirar también a Europa.