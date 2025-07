El ‘otro’ Drac de na Coca que podría navegar el Parc de la Mar de Palma

Hace escasos días saltaba la noticia de que un cocodrilo flotaba de manera muy visible en medio del lago del Parc de la Mar. Se trataba de una escultura del artista Ricard Chiang que cede gratuitamente al Ajuntament de Palma y que se inspira en la mítica leyenda del Drac de na Coca, que es precisamente el nombre de la propuesta. Sin embargo, no es la primera vez que alguien piensa algo así. Hace 22 años, el artista Iñaki Martínez, entonces residente de Palma, ya pensó algo muy similar y presentó el proyecto a Cort, pero «nunca obtuve contestación».

Explica Martínez, que además de artista fue regatista profesional y campeón de la Copa América, que la idea se le ocurrió hace 22 años tras visitar el Museo Diocesano de Mallorca. «Allí me enteré de la historia del Drac de na Coca y se me ocurrió hacer algo para regalarle a la ciudad». Martínez, que actualmente reside en Maó, donde ha abierto la galería Iñk Studio, comenta que lo que ideó fue «una escultura que se colocara en el lago y donde la ciudadanía fuera coautora de la pieza» a través no solo de un concurso para ponerle nombre, sino también porque dejaba mucho a la imaginación: «Se trataba de una propuesta figurativa, algo que se diferencia de la de ahora que no deja de ser la silueta de un cocodrilo».

El artista Iñaki Matínez posa en la galería de Maó que ha abierto.

La suya, pues, era más «conceptual donde el espectador participa imaginando lo que no se ve, lo sumergido, ya que lo único que sobresalía del agua era un lomo de acero con escamas», encajando muy bien con todo el misterio que rodeaba al Drac de na Coca y qué era realmente esta legendaria –o no tanto– figura del imaginario mallorquín.

«Quería que fuera una especie de mascota de la ciudad», indica Martínez que habla de Palma como un lugar que «me lo ha dado todo». «Le debo mucho, a nivel profesional, de amigos, y sigo teniendo muchísima relación con la Isla, voy mucho». Es por ello que el artista quería devolver parte de esa gratitud a través de esta escultura que está más que dispuesto a ceder gratuitamente, para que quede claro que lo único que pretende es «que se conozca la historia y se reconozca que la idea no es original de ahora».

Martínez, además, ha puesto en conocimiento del actual equipo de Cultura del Ajuntament de Palma tanto los antecedentes de la propuesta como su misma intención de donarla gratuitamente, para que conviva si es posible, con la creación de Ricard Chiang. No obstante, indica que la contestación que ahora sí ha recibido por parte del consistorio es «decepcionante» porque se basa solo en aspectos económicos y técnicos y no artísticos.

Las dimensiones y peso aproximado de la pieza realizada con plancha de acero.

«Me vienen a decir que la decisión ha sido meramente económica, que les sale gratis», a lo que Martínez responde que «si es por eso estoy abierto a que se considere y resolver cualquier inconveniente porque estoy dispuesto a poner gratis también la pieza».

Sobre la pieza de Chiang, al cual elude de cualquier responsabilidad de plagio, algo que «no estoy diciendo para nada», aclara Martínez, valora el creador que «es una obra muy realista y creo que la mía aporta algo más, como por ejemplo la participación de la ciudadanía para ponerle un nombre y que pase a formar parte de la historia de la ciudad».

La propuesta del artista es, pues, como indica el propio Martínez, «un regalo para la ciudad que tan cariñosamente me acogió y en la que me sentí tan feliz», y que podría suponer que en lugar de uno, sean dos los Dracs de na Coca que navegan el Parc de la Mar.