Palma 2031: los pros y contras asociados a la Capitalidad Europea de la Cultura

Es probable que estos días, querido lector, haya visto paseando, oído en boca de algún concejal o incluso leído en las páginas de este diario que se habla del proyecto Palma 2031. Esta iniciativa no busca otra cosa que lograr que Ciutat sea designada como Capital Europea de la Cultura (CEC), pero ¿qué significa esto?

¿Cómo se elige y cuándo? El primer paso es presentar una candidatura al Ministerio de Cultura español antes de que acabe este año. Entonces, se realizará un primer corte y a lo largo de 2026, España, que es junto a Malta el otro país que aportará a las dos Capitales de 2031, elegirá a la ciudad vencedora. Dicho de otro modo, Palma ha de presentar «un programa cultural que tenga una fuerte dimensión europea, con un enfoque en la sostenibilidad a largo plazo y que fomente el diálogo intercultural», según informa el Ministerio, y antes de que acabe el año. Actualmente hay dos mesas de trabajo, una científica y otra cultural, desarrollando propuestas para este programa.

¿Qué pasa si Palma es elegida? Se pone en marcha el reloj para generar un programa exhaustivo de actividades culturales (que se nutran de la riqueza local) y que cumplan con una serie de valores que impone la U.E. como la dimensión europea del proyecto, estrechar lazos comunitarios e incentivar el sentimiento de pertenencia. También han de desarrollarse iniciativas que fomenten la participación ciudadana y que tengan la sostenibilidad a largo plazo por bandera. Para ello se tendrán cuatro años desde la designación hasta el año en el que se ostente la capitalidad.

¿Qué ventajas da el proyecto? La propia Unión Europea explica que, por las experiencias habidas hasta ahora (el programa comenzó en 1985), ser CEC supone la regeneración de ciudades, la creación o mejora de infraestructuras y un importante impulso al turismo. A nivel económico, la única ayuda directa de Europa es el Premio Melina Mercouri, dotado en 1.5 millones de euros, que se otorga si se cumplen objetivos específicos. Una cuantía pequeña en comparación con la inversión que supone.

¿Cuánto dinero puede costar? Los datos varían y dependen de muchos factores. Cabe destacar que se abre la puerta a subvenciones y líneas de ayuda, además de inversiones privadas, por lo que el coste no lo asume solo el municipio designado. Liverpool, por poner un ejemplo, fue CEC en 2008 e invirtió aproximadamente 150 millones de euros, siendo la más ambiciosa y con buenos resultados. Este 2025, las ciudades de Nova Gorica (Eslovenia) y Chemnitz (Alemania) comparten capitalidad y sus presupuestos rondan los 20-30 millones repartidos en infraestructuras, promoción y programa cultural. Y por poner un ejemplo nacional: San Sebastián, que fue CEC en 2016, invirtió de unos 25 a 30 millones.

¿Implica aun más turismo? Es una de las respuestas más claras: sí. Salvo excepciones muy contadas, en todos los casos de ciudades que han sido Capital el turismo se ha visto incrementado entre un 8 y un 20% de media, según varios informes, lo que supondría para Palma un desembarco de entre 1 y 3 millones de turistas más (en 2024 visitaron Ciutat unos 13 millones). El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha expresado en más de una ocasión que el objetivo no es traer más turistas, pero en ningún momento se ha dicho cómo se piensa contrarrestar que aumenten los visitantes cuando ser CEC es en sí un reclamo turístico de primer orden.

¿Qué riesgos puede suponer? Lo cierto es que la mayoría de casos han sido positivos, habiendo algunos que sobresalen como San Sebastián, que logró mejorar infraestructuras a largo plazo, generar puestos de trabajo y jugar con el contexto local de lucha contra ETA para hablar de la paz, aunque no sin tensiones y polémicas). No obstante, también hay riesgos, como la sobreinversión en infraestructuras que luego no se usan (como ocurrió en Liverpool), un retorno económico menor (como Vilnius, en Lituania, o Tallin, en Estonia), etcétera. Estas situaciones se dieron a malas planificaciones y muchos factores, pero han de tenerse en cuenta. A ello hay que sumar los casos de ciudades que invierten en la candidatura, pero no logran ser CEC.

¿Qué antecedentes hay? España ha contado hasta la fecha con cuatro CEC. Madrid, en 1992; Santiago de Compostela, en 2000; Salamanca, en 2002; y San Sebastián, en 2016. En cuanto a Palma, la única intentona se remonta al año 2010, cuando una propuesta privada titulada Palma Illes Balears 2016 aspiraba a que la ciudad fuera CEC en ese año. No obstante, un requisito es que el Ajuntament debía ser el impulsor o, al menos, representado oficialmente, cosa que no ocurrió y que supuso la exclusión de la candidatura de manera oficial por el Ministerio en la votación. En aquel entonces, los promotores de la candidatura preveían una inversión de 60 millones de euros y un impacto de 1.500 millones y ya se hablaba de un aumento de entre el 12 y el 20% de turistas.

¿Puntos fuertes de la propuesta? Sin duda Palma cuenta con grandes bazas a su favor y quizá se puede tomar el lujo de no mirar a sus competidores. Una ciudad con un patrimonio histórico milenario, buen equipamiento cultural (mejorable, pero no por ello malo), iniciativas culturales de gran calibre como la inminente Nit de l'Art, festivales de cine como el Atlàntida o Evolution, tradiciones propias y, sin duda, su conexión con el Mar Mediterráneo (un punto a favor del proyecto es saber aprovechar esto ya desde el lema mismo, Mediterranean in Motion, ya que es la única ciudad de las candidatas españolas con salida al mar y, además, tiene eso en común con el otro país anfitrión de 2031, Malta, pudiendo generar dos capitales potencialmente marítimas).

¿Puntos flacos o mejorables? Eso sí, todas las iniciativas deben estar bien explicadas, gestionadas y estipuladas, el oscurantismo que actualmente rodea al proyecto no ayuda, por mucho espíritu competitivo que se tenga (Javier Bonet, regidor de Cultura de Cort, explicó que no querían dar pistas a otras ciudades). La sostenibilidad es un punto fuerte que valora la U. E., y una pregunta que planea sobre el proyecto es cómo se busca contrarrestar el efecto llamada turístico, ya que aunque Cort diga no buscar más visitantes, decirlo y lograrlo son cosas distintas, como lo es conducir a 150 kilómetros por hora y decir en voz alta que se quiere aminorar la velocidad, pero no levantar el pie del acelerador en ningún momento. Sobre esta misma idea, cabe destacar que el alcalde de Palma dijo en la presentación del proyecto Palma 2031 que era una iniciativa «para la gente de aquí», pero el lema está pensado y expuesto en inglés.

¿Es buena o mala idea? Como con una receta, la única manera de saber si es buena o no es probarla. Es cierto que Palma parece llegar ‘tarde’ a la carrera (por ejemplo, Granada, la mejor posicionada actualmente de las 11 ciudades españolas que aspiran comenzó formalmente su propuesta en enero de 2024 con la creación de una oficina técnica, mientras que Palma designó sus mesas de trabajo en junio de 2025 y se tiene de margen hasta diciembre para presentar la candidatura). En cualquier caso, el intento ya está sobre la mesa y la inversión inicial ya está realizada, por lo que la aspiración es real, y ahora solo el tiempo y el saber hacer de los responsables, y quizá un poco de suerte, marcarán el rumbo, y lo conveniente (bajo punto de vista de un servidor) es intentar remar en la misma dirección.