Jay-Jay Johanson y sus susurros que dejan eco resuenan en Inca

Hay artistas que pertenecen más al humo de un club nocturno que a la industria musical. Jay-Jay Johanson, el crooner sueco del trip-hop crepuscular, es uno de ellos. Elegante incluso en la tristeza, sofisticado sin arrogancia, regresa al escenario para presentar Backstage, su último álbum, y lo hace en el Teatre Principal d’Inca dentro del marco del ciclo Son de Nit, este sábado a las 21.00 horas.

Backstage no es una ruptura ni una reinvención, es más bien una confidencia. Suena como su nombre: un acceso íntimo, casi prohibido, al universo emocional de un artista que prefiere sugerir antes que exponer; un artista que no canta sobre el amor perdido como quien se lamenta, sino como quien lo observa desde una ventana empañada, copa en mano, preguntándose si alguna vez estuvo ahí del todo. Y aunque su propuesta pueda parecer sombría, hay un refinamiento lúdico en su melancolía; en Backstage conviven sintetizadores retro, pianos de humo, voces que acarician el oído como terciopelo y letras que desliza con ese aura de quien no quiere alardear. El resultado es un álbum que no busca complacer, sino hechizar. Y lo consigue.

Los conciertos del sueco no son rituales de euforia colectiva, más bien de introspección compartida. Un evento sonoro para quienes aún creen que la tristeza bien compuesta puede ser una forma de belleza. Quienes le han visto en directo saben que su presencia escénica es tan minimalista como hipnótica, no necesita gritar para ser escuchado ni moverse demasiado para llenar el espacio.

Su nuevo trabajo llega en tiempos de ruido y urgencia, y por eso se vuelve más necesario que nunca. Es la pausa elegante en medio del caos, un conjunto de canciones melancólicas, inteligentes, con ese filo nórdico que sabe cortar sin herir... Si está buscando una experiencia musical que no le grite, sino que le hable bajito y directo al alma, Jay-Jay le está esperando en el backstage. Y esta vez, con la puerta abierta.