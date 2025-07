El cantante Jose Artero, víctima de una estafa: «Han sido días muy intensos»

Tras dos años sin sacar música nueva, el cantautor palmesano Jose Artero ha roto su silencio este jueves con el lanzamiento del sencillo Diciembre, una sólida canción con un elegante envoltorio pop rock en la que brilla la poderosa voz del cantante, conocido también por ser el frontman de The Hawaiians.

El tema, grabado en Diorama Sounds y producido junto a Toni Salvà, viene acompañado de un cuidado videoclip dirigido por Josep Sarrate y protagonizado por Sílvia Siles, Mazorra, Clara Ingold, Joaquín Panadés, Monda P. Urpina, Beatriz Pujante, Lídice Gura y Lluís Franco, en el que «la paz y armonía de una típica cena navideña son sustituidas por una batalla campal de una... típica cena navideña», en palabras del artista.

Diciembre es el tercer single del EP Cosas que debí contarte, que verá la luz el próximo mes de septiembre. «Como bien dice el título, este álbum profundiza en el concepto de aquello que no se dijo, la impotencia del paso del tiempo y del cambio abrupto de las relaciones familiares, el amor y el concepto de la muerte», explica Artero. «Supone un regreso a mi proyecto en solitario de forma más consciente y sincera y una reflexión sobre la falta de comunicación con nuestro entorno y con nosotros mismos», añade.

En relación a este lanzamiento, Artero denunció en redes sociales, a través de un vídeo que se acabó haciendo viral, haber sido víctima de una estafa por parte de «una conocida agencia que promete a artistas emergentes campañas en redes sociales, apoyo en medios y conciertos y entrar en listas de Spotify. En cuanto recibieron el dinero desaparecieron, escudándose en excusas para postergar el trabajo, como que estaban en la autoescuela o recibiendo quimio», explica.

«No me esperaba el impacto que iba a tener el vídeo, y han sido días muy intensos en los que he conocido a otras víctimas de esta agencia y he recibido un apoyo y un cariño apabullante. El vídeo-denuncia ha tenido tanto alcance que, irónicamente, ha servido con creces para promocionar el lanzamiento de Diciembre, que era para lo que pagué a los que me estafaron», concluye el artista.