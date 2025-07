Marc Anthony hace un inventariado de su carrera en ‘Es Jardí’

A estas alturas, hablar de Marc Anthony es hacerlo de una figura que trasciende las tres grandes ‘G’: géneros, generaciones y geografías. Dueño de una carrera tan longeva como sólida, este neoyorquino de raíces puertorriqueñas regresa a Mallorca inmerso en un tour que, lejos de ser una gira de grandes éxitos en el sentido más nostálgico, funciona más bien como un inventario en vivo de una carrera sin grandes baches. El ciclo estival de Mallorca Live Es Jardí, en Magaluf, le recibirá este miércoles, a las 22.00 horas.

Como todos los grandes, Marc Anthony no necesita reinventarse porque nunca ha dejado de estar vigente. Y esa es su mayor virtud, una capacidad inquebrantable para mantenerse actual sin casarse con las modas. En su repertorio no hay autotune forzado ni featurings innecesarios. Hay, en cambio, un sonido que se sostiene en la potencia de una voz potente e intacta, una orquesta más sincronizada que un reloj suizo y una presencia escénica que, con los años, se volvió más intensa que teatral.

Valió la pena, Te conozco bien, Y hubo alguien, Ahora quién, Vivir mi vida o Tu amor me hace bien son algunas de sus piezas clave, que siguen funcionando como himnos colectivos, cantados con la devoción de quien sabe que esas letras ya no le pertenecen a él. Pero también hay lugar para lo nuevo: su más reciente material, que aunque menos viral, confirma que la salsa no es para él una fórmula sino una lengua viva que sigue creciendo en madurez.

El show que acompaña a nuestro esbelto protagonista es, al mismo tiempo, una celebración de la herencia latina y una clase magistral de cómo se maneja un escenario con carisma pero sin excesos. No necesita escenografías deslumbrantes ni grandes acrobacias: su fuerza reside en su dominio absoluto del ritmo, en la conexión directa con el público, y en una voz que sigue siendo un fenómeno tan físico como emocional. Cada arreglo, cada transición, cada silencio está puesto con fría precisión, con un asepticismo quirúrgico. Y sin embargo, lo que llega es calor, espontaneidad y entrega. Pueda que en cada concierto repita fórmulas –algunos gestos, pausas dramáticas, entregar el micrófono al público...–, pero nunca suena automático. Sigue siendo el gran divo latino que, incluso en grandes recintos, logra que todo parezca íntimo.