La revista Rolling Stone se fija en Green Star, una banda con linaje mallorquín

Hay bandas que nacen del ruido y se quedan en él. Otras, como Green Star, lo moldean hasta convertirlo en lenguaje. Un lenguaje con acento shoegaze, melodía post punk y alma sentimental. Cuando la revista Rolling Stone decidió posar su mirada sobre su trabajo, la aprobación no fue solo profesional, fue emocional. «Ha sido un momento muy especial para nosotros», confiesa el mallorquín Pedro Soler, miembro de esta banda asentada en Londres. «Que una publicación con tanta historia y peso en la cultura musical se fije en un proyecto como el nuestro es una validación enorme». No se les ha subido a la cabeza, siguen con los pies firmes en el pedal fuzz y la vista puesta «en hacer música con la misma intensidad de siempre».

Mallorca -con sus veranos eternos, su luz limpia y sus atardeceres melancólicos- dejó una huella profunda en Soler, un joven nacido al sol pero crecido entre brumas. «La isla se ha convertido en una especie de archivo emocional del que tiro constantemente», explica. Pero Londres, con su cielo plomizo y su crudeza vital, también está muy presente: «Esa dualidad entre luz y sombra es clave en cómo escribimos y en el universo en el que vive nuestra música». Establecido en la capital británica desde 2020, vive de la música. Pero no solo desde el escenario, trabaja también como director creativo y artístico. «Me dedico a diseñar campañas completas junto a discográficas, bandas y artistas, desde portadas y videoclips hasta fotografía en vivo y otros formatos visuales».

Estar en ambos lados -el creativo y el musical- le confiere una perspectiva bastante completa de cómo funciona la industria. Tal vez por eso Green Star no solo suena bien, también se ve bien. Su estética, cuidada y coherente, complementa ese universo de capas y distorsiones que define su sonido. Cuando se le pregunta por sus influencias, no titubean: Sonic Youth es el punto de partida. «Su manera de entender el ruido, el caos y la estructura del rock nos marcó mucho. Tienen esa libertad formal que nosotros también intentamos explorar». Junto a ellos, reverberan nombres como The Jesus & Mary Chain, Ride o The Pains of Being Pure at Heart. Todo ese arco que va de finales de los 80 a los 90 está presente con sus melodías lo-fi envueltas en espirales de feedback, y esas letras que flotan como pensamientos inconclusos.

Y hablando de letras: Green Star no cuenta historias con principio, nudo y desenlace. Sus canciones son más bien estados de ánimo, miradas borrosas al mundo desde el interior. «Nuestras letras nacen de una mezcla de observaciones, estados de ánimo e ideas sueltas. Muchas veces son una reacción a lo que nos rodea: la dureza de vivir en una ciudad como Londres, el deseo de conexión y las frustraciones cotidianas». Lo más curioso es que, siendo tres voces principales que escriben por separado, las letras acaban encajando de forma casi mágica. «Eso aporta distintas capas de lectura y permite que cada persona interprete la música a su manera. Nunca hemos sentido la necesidad de explicar demasiado».

Tras una serie de singles como 405, su EP debut Bleeding Swirls vio la luz el pasado 27 de abril. Este trabajo captura con precisión la identidad sonora y visual del grupo: «Es más dinámico, más ambicioso, y estamos muy ilusionados con cómo está conectando con la gente». Y aunque aún no han tocado en Mallorca, está en sus planes inmediatos. «Por razones personales y emocionales, me haría muchísima ilusión tocar allí. Es algo pendiente que queremos cumplir». Quizá podamos verles antes de 2026, y chequear su insolente forma de armar canciones con ruido, emoción y una belleza ligeramente afilada.