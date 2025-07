John Maus lleva su pop brumoso a Pollença

Corren tiempos en los que, sea por la vía de la nostalgia o la ironía, los artistas vuelven recurridamente la vista a la década de los ochenta. John Maus, en cambio, se tomó el pasado en serio. No para replicarlo, porque su música -un cóctel denso de synth pop tan oscuro como espectral- no busca agradar, sino plantear preguntas incómodas. Con todo, dentro de ese universo frío y sombrío hay algo inefable, intangible y maravilloso que logra conmover. Podremos comprobarlo esta noche en Claustre de Sant Domingo de Pollença a partir de las 21.00, en el marco del festival SONSDENIT.

La obra del artista de Minnesota, construida desde la periferia del mainstream, ha sabido generar un culto sin caer en el cliché del artista maldito; y su imagen, a medio camino entre un estudiante subversivo y un bibliotecario demócrata, convierte cada una de sus apariciones en una experiencia cargada de potencia. Discos como We must become the pitiless censors of ourselves (2011), Screen memories (2017) o Addendum (2018) resumen bien su propuesta: un universo sonoro que parece retrofuturista pero que mira más hacia adentro que hacia afuera. Y es que Maus compone como si estuviera confinado en un búnker lleno de sintetizadores, lecturas de filósofos alemanes y una radio que no para de vomitar noticias sobre el fin del mundo. Quizá por eso su música es repetitiva, cruda, casi primitiva, pero llena de capas conceptuales que exigen atención.

Entre sus temas más significativos podríamos citar Believer, Hey moon, Keep pushing on, Bennington y The Combine, himnos de un romanticismo herido que oscilan entre la utopía perdida y el colapso emocional. Sus letras operan como consignas que no dan explicaciones, solo plantean enigmas. Y es que, que quede claro, nuestro protagonista nunca ha pretendido vendernos esperanza. Virtuoso con el sintetizador analógico, Maus sabe cómo manejar la tensión entre lo artificial y lo visceral. Su voz, con ecos graves y tratamiento lo-fi, actúa más como otro instrumento que como un vehículo comunicativo. y aunque muchos sitúan su linaje creativo junto al de Joy Division, Kraftwerk o Depeche Mode, el norteamericano no les homenajea, tan solo dialoga con ellos desde otro lugar. Quizá un prado gris al que acechan las penumbras de la noche, atravesado de preguntas más grandes que la vida misma.