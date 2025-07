Pepe Viyuela: «Sin el humor, el ser humano ya se habría autodestruido»

Can Tàpera, la sede de la Fundació Sa Nostra, acogerá mañana a las 21.00 horas La risa en verso, un espectáculo que entrelaza el humor y la poesía. La velada estará protagonizada por Pepe Viyuela, quien liderará el recital y también se encontrará sobre el escenario el barítono Luis Santana y junto al piano la melodía sonará de la mano del mallorquín Francesc Blanco. En el encuentro los asistentes pordrán revivir un largo repertorio de uno de los poetas más conocidos e importantes del siglo XIX: Francisco de Quevedo. Así pues, el publico revivirá en una velada de risas y literatura al emblemático literato del Siglo de Oro.

¿De dónde surge esta combinación de recitar y actuar?

El recital lo ideamos con Luis Santana porque veíamos que cuando aparecía un poema con dosis de humor iba muy bien. Y pensamos incrementar la presencia de los poemas de humor, así que hicimos un recital basado en el humor, tanto en el aspecto musical como en el aspecto verbal de ahí La risa en verso. Su éxito es debido a la necesidad de reír, de disfrutar, y a su efecto renovador… es un recital muy refrescante.

¿Qué cree que nos puede aportar el humor unido a la poesía?

La poesía aporta la capacidad de jugar con el lenguaje, es más humanista y el humor es contagioso. También, el humor es una herramienta de reconstrucción en momentos de tristeza, de bajón, de preocupaciones y es una defensa contra el aburrimiento y la depresión. Habría que recetar humor en algunas consultas médicas. En general, tenemos una necesidad y una carencia de humor en nuestras sociedades, en la política, en la empresa, en la universidad, incluso en los centros académicos. El humor se considera algo frívolo.

¿Cómo de importante es para usted el humor?

Es vital, sin sentido del humor el ser humano ya se habría destruido a sí mismo. La agresividad se combate con un buen sentido del humor.

Además de ser conocido por su faceta de actor, también es escritor y ha publicado libros como Bestiario del Circo . ¿Qué le llevó a encaminarse en ese camino de la escritura?

Me da placer buscar con las palabras nuevos modos de decir. El deseo de comunicarse, de expresar, qué me ha pasado cuando me he enamorado o la muerte de un ser querido o la felicidad de encontrarme con alguien nuevo o de la llegada de una nieta a mi vida, ese tipo de cosas que la mayor parte de los seres humanos tienen consigo y ponerlas en verso, hace que se recosa lo que haya de roto en la falta de comunicación, uno de los males que sufrimos hoy en día.

¿Suelen incluir toques de humor estos poemas?

No, cuando buceas dentro de ti sale menos el humor. También, la alegría impostada puede ser nociva, hay que ser sinceros y contar lo que nos pasa cuando vemos injusticias o cuando ves dolor a tu alrededor. Aunque en algunos libros que he escrito sí está muy presente el humor y la alegría, uno de circo y otro de teatro, pero la sombra también. Pero, en general, predomina la luz en lo que escribo.

¿En qué suele inspirarse a la hora de escribir?

En lo que va llegando. Hay un libro que está dedicado a las sensaciones que viví en el momento en que mi padre se estaba muriendo, es un libro lleno de sombra, pero también de esperanza, se titula La luz en la memoria y cuando pienso en mi padre y la gente que se ha ido pienso en esa luz que tengo guardada y que enciendo cada vez que me acuerdo de ellos. También me inspiro en mi profesión, en la cantidad de alegrías que me provoca el escenario, el circo, los viajes que hago, las emociones que experimento… No busco nada sobre lo que escribir, sino que van apareciendo momentos y vivencias que voy recogiendo. Pero no soy un buscador de emociones.

Volviendo de nuevo al espectáculo, ha comentado que recitará poemas de Francisco de Quevedo. ¿Incluirá alguna pieza suya en el repertorio?

No, es todo de terceros poetas. Lo que sí reconozco es la ausencia de autoras femeninas. Estamos dándole una vuelta a Gloria Fuertes, poeta cargadísima de humor

¿Qué espera que la gente se lleve después de escucharle?

Que salgan de allí con una diferencia en su vida aunque sea algo muy coyuntural, que salgan muy contentos que tengan un buen recuerdo y que con un poco de música y de versos les cambie un poco la tarde y que vean que muchas veces la solución a la tristeza se puede conseguir a través de pequeños remedios.