Jaume Ripoll: «La presencia de la reina Letizia en el festival no suma, multiplica»

El Atlàntida Mallorca Film Fest cumple en este año su décimo aniversario en Ciutat, y su director, Jaume Ripoll (Palma, 1977) reflexiona sobre lo que ha supuesto este recorrido, sus retos actuales y su proyección futura. El mallorquín, también cofundador de la plataforma Filmin –que organiza el certamen–, habla de una edición que consolida la segunda etapa del festival, iniciada en 2021 tras la pausa obligada por la pandemia. «Los primeros años fueron los de Bellver y después de los de La Misericòrdia, donde pasamos de 450 personas a doblar el aforo. Esta edición culmina el viaje iniciado hace cinco años y abre las puertas a una nueva reinvención», afirma.

La edición de este año, que se celebra del 25 de este mes hasta el 3 de agosto, se distingue por una marcada presencia norteamericana. «Es la edición más estadounidense que hemos hecho. Inauguramos con Bonjour Tristesse, de Durga Chew-Bose, una coproducción europea con una directora de Nueva York. Tenemos a la cineasta Celine Song, que es una de las grandes estrellas de este año, y también contamos con cintas como Eddington, de Ari Aster, y La ola, de Sebastián Lelio. Es la primera vez que el Atlàntida abre una ventana tan clara a Estados Unidos, sin dejar de lado nuestra identidad europea y nacional», matiza Ripoll.

Fiel a su esencia, el Atlàntida sigue apostando por una programación comprometida política y socialmente. Este año, el genocidio en Gaza y la guerra de Rusia en Ucrania ocupan un lugar central. «El festival no rehuye su responsabilidad como espacio donde entender mejor nuestro presente. Presentamos películas que abordan estos conflictos desde distintas perspectivas, incluyendo visiones desde Irán y desde israelíes que se oponen al genocidio», subraya el director del certamen.

En cuanto al equilibrio entre cine de autor y propuestas más accesibles, Ripoll lo tiene claro: «Un festival cultural debe atraer al mayor número y diversidad de público. Si solo fuera lúdico, sería entretenimiento. Si solo hablara a unos pocos, no justificaría el apoyo público o privado».

Sobre el poder del cine en tiempos polarizados, el cofundador de Filmin defiende el modelo híbrido de Atlàntida: «En un mundo fragmentado, necesitamos compartir. ¿Por qué hacer un festival cuando el cine está más accesible que nunca? Para plantear preguntas, compartir opiniones entre espectadores y con los propios creadores. Por eso no entiendo el Atlàntida solo online ni solo presencial».

De toda la programación, Ripoll destaca tres títulos imprescindibles: Incógnito, de Carmen Emmi, que reinventa el concepto de thriller; de nuevo La ola, una superproducción musical de alto nivel; y The Designer is Dead, el documental sobre Miguel Adrover con la productora de C. Tangana. «Son películas que pueden cambiar una mirada, abrir una puerta al espectador más escéptico», insiste.

Uno de los momentos más comentados de los últimos años es la presencia de la reina Letizia en el festival. Ripoll no duda en calificar su participación como un impulso clave: «Su presencia da visibilidad internacional e institucional. La Reina no suma, multiplica. Ha estado en proyecciones de Creatura o Volveréis, y eso es beneficioso para el festival, para la Isla y el cine español».

Sobre el apoyo institucional, destaca la continuidad del respaldo por parte del Govern, el Consell y el Ajuntament de Palma: «Todo va bien. Es incuestionable el apoyo del Govern de Marga Prohens, aunque los tiempos administrativos son los que son. Este respaldo garantiza que podamos mantenernos y seguir creciendo».

Uno de los eventos más singulares de esta edición será la presentación de la nueva serie de Samantha Hudson, con doce episodios proyectados de forma continua en el Aljub de Es Baluard Museu. «Queríamos que fuera como a Samantha le gustaría: libre, individual y comprometido. Ella estará allí, presentará y, al terminar, tendremos una sesión DJ con Aina Bibiloni. Es una experiencia que no sería Atlàntida si fuera fácil».

Conciertos

La parte musical sigue siendo otro de los componentes clave. «Atlàntida no es un festival de música, sino de cine con música, que dialoga con las películas. Este año tendremos a Yerai Cortés, Cariño o Delaporte. La gala de clausura será especial: Gustavo Dudamel, que ha retrasado un ensayo de su orquesta para asistir, estará junto a María Valverde, que dirige su primera película, que estrenaremos junto a un concierto. Eso habla de la conexión real con un proyecto como es el Altàntida», celebra Ripoll. No en vano, el evento alcanzó el año pasado los 40.000 espectadores, una cifra que define como «el techo actual».

Por último, sobre el segundo premio Masters of Cinema –además del ya anunciado para Rodrigo Sorogoyen–, Ripoll deja caer el misterio: «Será una figura española que llevamos mucho tiempo queriendo invitar. Me hace muchísima ilusión, y lo anunciaremos muy pronto».