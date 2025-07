Es Jardí descorcha su tercera edición con Kate Ryan y ‘Children of the ‘80s’

La magia volvió a florecer entre palmeras, luces y sonrisas: Es Jardí, «la mejor terraza del Mediterráneo», inauguró este jueves su tercera edición, que se prolongará con una veintena de citas hasta finales del mes de agosto. Así, el recinto Mallorca Live en Magaluf se llenó de música, colores ochenteros y una energía festiva que confirmó por qué este ‘Mediterranean Boutique Festival’ es ya una de las citas más queridas del verano mallorquín.

Con el sol todavía asomando con sus últimos rayos de luz y el aire cálido propio de julio, el icónico evento temático Children of the ‘80s fue el encargado de romper el hielo. Y lo hizo a lo grande. Kate Ryan, la artista belga conocida por éxitos que dominaron las pistas de baile de toda Europa, subió al escenario para hacer vibrar a los asistentes con su inconfundible estilo dance pop. El momento más esperado de la noche llegó con su versión de Désenchantée, auténtico himno generacional que provocó una ola de emoción y baile entre el público. Además, Kate Ryan no estuvo sola sobre las tablas de Es Jardí, le acompañaron La Movida y Dream Team, quienes hicieron las delicias de los amantes de la música de los 80.

El arranque de esta edición no fue solo música: la experiencia Es Jardí se completó con propuestas gastronómicas para todos los gustos, zonas de relax, actividades familiares y un ambiente que, como cada verano, mezcla lo mejor del ocio mediterráneo con una oferta cultural cuidada y vibrante.

Más música

La de este jueves fue solo la primera cita del ciclo estival de Mallorca Live; hoy continuará con una de las cantantes nacionales más aplaudidas, Pastora Soler, y mañana será el turno del cantantur Dani Fernández.