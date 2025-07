Palma 2031: malentendidos, tensión y algún reproche en la primera reunión sectorial

Tensión, malentendidos y algún que otro reproche fueron la tónica general en la primera reunión entre el sector cultural y la mesa de trabajo para el proyecto Palma 2031, que quiere que Ciutat sea Capital Europea de la Cultura. El regidor de Cultura de Cort, Javier Bonet, representó al Ajuntament en el Teatre Mar i Terra en un acto al que se había invitado a representantes del sector para aportar ideas, sugerencias, propuestas y plantearan dudas y servir para que la mesa de trabajo tuviera un mayor conocimiento a la hora de, luego, elaborar iniciativas. El acto dio comienzo con una presentación del propio Bonet, muy similar a la que hizo el alcalde Jaime Martínez cuando se presentó la candidatura en la Fundació Miró hace semanas. El regidor, además, hizo hincapié en la idea «transversal» de la mesa, y confesó sospechar que «si hacía unas elecciones aquí seguramente no las ganaría».

Probablemente no le faltaba razón, ya que la mayoría de las intervenciones realizadas desde el público tendieron al reproche y la crítica, constructiva en algunos casos, pero errando el fondo del evento. Es decir, las problemáticas de Palma existen y están ahí, y si un problema es estructural, se ha de atajar, pero si a uno le duele la muela, acude al dentista, no al mecánico. Para muestra, un botón: la primera intervención fue una queja de la imposibilidad de tomar un taxi. Algo real, sí, pero que quizá no se debe plantear en una mesa de trabajo cultural que busca propuestas culturales para una hipotética candidatura a la Capitalidad Europea Cultural.

Otro asistente dijo que «si fuera un evaluador, hoy no le daría a Palma la Capitalidad», algo que Antoni Barceló, miembro de la mesa de trabajo, compartió, aunque confiando en cambiar la situación con los meses. Por otro lado, Javier Pachón, de Xarxa Cinema, que habló de la falta de comunicación interna de un sector «atomizado», expresó su deseo por el hecho de que se cree «una estructura tipo hub sólida que vaya más allá de 2031», mientras que el compositor Joan Valent, por otra parte, echó en falta apoyo a la música clásica.

Pepe Bauzà, gerente de Es Gremi, criticó que en el manifiesto entregado no se hablara de los espacios musicales privados, razón por la cual avanzó que «no vamos a firmar» el manifiesto, a lo que Bonet contestó que le parecía una «lectura malintencionada», ya que según él que no aparezcan mencionados no significa que no se cuente con ellos. Tina Codina, trabajadora cultural y exdirectora general de Cultura i Comunitat al Ajuntament de Palma, que lamentó la falta de igualdad y sostenibilidad en la mesa de trabajo, el manifiesto y las propuestas, siendo su intervención de las más duraderas y contundentes de la tarde.

Por ir a lo concreto: la primera reunión fue, por así decirlo, tensa. La idea era sacar propuestas e ideas además de plantear dudas, aunque el resumen más correcto es el de que se criticó. Y ya se sabe, la crítica es análisis, y si es constructiva siempre es positiva, pero el resultado es que el proyecto de Palma 2031 sigue en pie, pero sin tenerse muy claro por dónde irá, también debido al oscurantismo de Cort, que ayer confesó que se debe a una estrategia de competición, y al hecho de que se trata de un proyecto en sus primeras fases y que, además, tiene no demasiado tiempo por delante para desarrollarse.

También hubo quien planteó dudas sobre las formas de proceder a la hora de presentar las diferentes ideas de proyectos, o que abogaron por la necesidad de la participación real y efectiva a la hora de plantear estas mismas propuestas, pero quedaron en el aire muchísimas cosas, en parte porque no fueron planteadas, en parte porque cuando se planteaban simplemente no se podía contestar porque el proyecto, insistimos, es muy embrionario. Recalcamos, la ida de ayer era la de plantear las primeras ideas y proposiciones para que la mesa de trabajo pudiera, efectivamente, empezar a trabajar. La mesa de trabajo deberá echar a andar igualmente, solo que quizá no tenga demasiadas ideas claras tras la jornada de ayer, aunque desde los mismos miembros de la mesa dijeron que lo planteado les servía. Ya se verá.