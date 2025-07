Glòria de Castro: «Saldría a quemar contenedores, pero en lugar de eso prefiero escribir»

Si en su debut L’instant abans de l’impacte Glòria de Castro (Caldes de Montbui, Barcelona, 1974) trazaba una caída, como hacía Alicia en la madriguera del conejo blanco en su país de las maravillas, en su segunda novela, titulada Els temples solemnes (Edicions del Periscopi/Lumen), la autora afincada en Llubí continúa relatando el hundimiento de los cimientos de una vida.

La primera obra, reconoce, «aunque era ficción tenía como punto de partida unas vivencias personales reales», especialmente el mobbing que sufrió en una empresa publicitaria y que canalizó a través de un diario. «En este caso, para que nadie pudiera considerarla autobiográfica, tomé distancia y la escribí en tercera persona», apunta.

Con todo, ambas historias se cruzaron en el tiempo. «Normalmente tengo dos proyectos en marcha: uno más avanzado, en fase de corrección, y otro más embrionario, de creación, que me sirve para evadirme del trabajo más mecánico de revisión. La primera la empecé en Madrid, pero fue en Mallorca donde la terminé. La segunda, en cambio, se gestó y terminó íntegramente en la Isla», cuenta. En cualquier caso, admite que en ambas «es evidente la huida de la ciudad y el retorno de la naturaleza».

En Els temples solemnes relata el hundimiento de una vida, pero también de la sociedad y del sistema. «Evidentemente hay una voz crítica, de queja y protesta, una voz que ya empezó con la primera novela y que aquí se mantiene, aunque no es la misma», compara.

Infelicidad

De nuevo, la protagonista es una mujer infeliz, aunque la autora asegura que ella no se considera así, sino más bien «una persona bastante feliz y conformista». Con todo, sí confiesa que «en el fondo me gustaría cambiar la sociedad y más teniendo en cuenta que he dedicado 25 años de mi vida a la publicidad, que es puro consumismo. Me di cuenta de que eso no iba a ningún lado y que no ayudaba a construir el mundo que imaginaba sino al contrario, lo empeoraba».

«Es un mundo construido con mentiras, falso. Luego fue cuando pensé que la única manera que tengo de cambiar las cosas o de quejarme es hacerlo a través de la literatura. Los libros tienen el poder de hacer reflexionar, de poner la queja en un sitio visible», razona. Por otra parte, esa hostilidad está muy presente en la novela, tanto en los personajes como en el paisaje natural. Este se muestra salvaje, indómito, y contribuye a generar atmósferas aterradoras, amenazadoras. «Me gustaba la idea de cómo un espacio puede ser grande, pero también cómo puede resultar claustrofóbico», apunta. Un ambiente asfixiante que también se relaciona con la incertidumbre. «Quería hacer un paralelismo entre el mundo interior de la protagonista, tanto a nivel individual como con su pareja, mientras se va hundiendo la casa, la vida de pareja, pero también a nivel laboral y social. Llegan a una casa a la que no quiere entrar porque está llena de rincones oscuros para ella. Pero, poco a poco, la termina haciendo suya, poniendo un poco de luz, acogiendo esas oscuridades. Como la casa, su vida también va evolucionando y cada vez hay más momentos luminosos», aclara.

En este sentido, la escritora explica que ha construido la novela a través de imágenes, «como si se tratara del story board de una película»: «Imaginaba escenas y luego pensaba qué podían hacer en ellas los personajes». «La escenografía es muy importante para mí, quería que también hubiera referencias al simbolismo de la mitología griega, desde la cúpula que enseñaban los héroes griegos o los que aparecían en los cuentos de los hermanos Grimm. A partir de ahí, el personaje hace su camino, con las metamorfosis que se producen en él hasta llegar a su objetivo; lo que conlleva ganancias y pérdidas. Me apetecía volver a esas historias de toda la vida, con un punto terrorífico, algo que se ha perdido a favor de los cuentos de educación emocional, que a menudo promueven la crianza entre algodones. Yo prefiero las historias que sacuden», señala. «Saldría a quemar contenedores o a tirar piedras a escaparates cada día, todos necesitamos exorcizar nuestras iras o miedos; pero en lugar de eso, prefiero escribir», concluye sobre esta obra, que presentará el 10 de julio en la librería Rata Corner de Palma.