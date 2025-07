Michael Madsen, actor de 'Kill Bill' y 'Reservoir Dogs', fallece a los 67 años

El actor estadounidense Michael Madsen, conocido por su trabajo en filmes como 'Kill Bill Vol. 2' y 'Reservoir Dogs', ha fallecido a los 67 años, según se informó este viernes. Autoridades confirmaron al medio especializado The Hollywood Reporter que encontraron a Madsen inconsciente en su casa de Malibú tras recibir una llamada del 911, y que fue declarado muerto esta mañana.

Además, su representante confirmó a medios nacionales que el actor aparentemente sufrió «un paro cardíaco», y declaró a TMZ que Madsen estaba entusiasmado por mostrar el trabajo que había estado realizando en el cine independiente, incluyendo los largometrajes 'Resurrection Road', 'Concessions' y 'Cookbook for Southern Housewives'. Madsen fue un actor recurrente en las películas de Quentin Tarantino, incluyendo su ópera prima 'Reservoir Dogs', 'The Hateful Eight', 'Kill Bill' o 'Once Upon a Time in Hollywood'.

Sin embargo, su carrera compuesta por más de 328 títulos, de acuerdo con las base de datos IMDb, también estuvo marcada por películas como 'Donnie Brasco', de Mike Newell, o 'Thelma & Louise', de Ridley Scott. Madsen nació en Chicago el 25 de septiembre de 1957 y consiguió su primer rol en cine con la película 'War Games', de 1983, protagonizada por Matthew Broderick.

La mayor parte de su carrera la dedicó al cine, pero de entre los cientos de títulos en los que participó también destacan algunos trabajos televisivos como 'Vengance Unlimited' o 'Tilt'. Además, el interprete también tiene créditos como productor y guionista, y paralelamente a su trabajo como actor publicó varios libros como poeta como 'Burning in Paradise', de 1998, o 'Expecting Rain', de 2013.