‘Es Jardí’ completa su cartel y anuncia un escenario para el talento balear: Sa Clariana

Empieza la cuenta atrás para el regreso de Es Jardí, el ciclo estival de Mallorca Live Festival. Tras su exitosa segunda edición en 2024, que reunió a más de 70.000 asistentes y reafirmó su papel como «referente cultural en Balears», según la organización, la tercera entrega del ‘Mediterranean Boutique Festival’ promete llenar de música, cultura, gastronomía y actividades para todos los públicos el recinto de Calvià, entre julio y agosto.

La organización de Es Jardí ha presentado este jueves las novedades de esta edición en un evento celebrado en el Hotel Dreams Calvià, acompañado por el patrocinador oficial, Inclusive Collection. En el acto participaron Laura Llorente, directora de Es Jardí, así como autoridades del Govern, el Consell y el Ajuntament de dicha localidad. «Hace tres años soñábamos con crear un espacio diferente: un jardín cultural donde música, arte, gastronomía y sostenibilidad convivieran en un entorno de calidad, pensado para un público diverso, familiar y exigente en cuanto a servicio. Hoy, podemos decir con orgullo que Es Jardí no solo es una realidad, sino una referencia en el panorama estival de Balears», expresó Llorente.

La programación de Es Jardí será «ecléctica y para todos los gustos». Destacan los conciertos de Blue, la icónica banda británica de pop de los años 2000, que actuará el 3 de agosto, y la primera visita a la Isla del Soultown Festival, el 18 de julio, un evento dedicado al soul, funk y grandes clásicos, con artistas como Shalamar y Tunde Baiyewu, la voz de The Lighthouse Family. El cartel incluye también a artistas y grupos de renombre como Marc Anthony, Alejandro Fernández, Pastora Soler, Dani Fernández, Bomba Estéreo, Trueno, G-5, Mikel Izal, Guitarricadelafuente, Duncan Dhu y Beret. Además, habrá noches temáticas dedicadas a homenaje a las leyendas del rock y las divas, celebraciones del 27 aniversario de Garito, fiestas Bresh, y eventos especiales como la apertura y cierre con Children of the 80s.

Un elemento novedoso será el Escenario Sa Clariana, una nueva zona de bienvenida que marcará «la primera luz del festival y facilitará la conexión del público con el resto de propuestas del jardín mediterráneo». Este escenario acogerá actuaciones y sesiones de artistas, bandas y DJ locales, representando los distintos estilos musicales de las Islas. G. Además, la oferta local de jazz, funk y soul en Sa Clariana, en colaboración con Jazzlounge, se mantendrá todos los viernes, consolidando así la presencia de la escena balear en el festival.