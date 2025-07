Cuando se unen lienzo y objetivo: las infinitas posibilidades de la imagen

Como con otras tantas tecnologías nuevas que cuesta comprender al principio, la fotografía fue vista con bastante recelo tras su aparición en el siglo XIX. Su popularidad y uso generalizado provocaron que muchos retratistas y otros pintores vieran sus trabajos en peligro. No obstante, la fotografía no solo no vino a sustituir a nadie, sino que además aportó nuevas posibilidades a la hora de crear imágenes. Y muchas de ellas, de hecho, beben de la propia pintura, pero es que también ocurre a la inversa.

En Es Baluard Museu d’Art Contemporani arrancaron el pasado mes de enero el proyecto Nachleben que entiende la pintura como arte conceptual. Nutriéndose de la colección permanente del museo y con nuevas adquisiciones o cesiones,la idea de Nachleben es explorar las posibilidades de la pintura más allá de lo meramente figurativo o representativo. Este martes por la mañana, David Barro, director del museo e impulsor de esta propuesta, junto a Soad Houman, que comparte comisariado con Barro, presentaron la continuación de la propuesta, una especie de segunda parte de Nachleben bajo el título de Todas las imágenes son pinturas posibles, que tiende puentes precisamente entre la fotografía y la pintura. Puentes El concepto de Nachleben hace referencia a aquello que perdura, lo que pervive o sobrevive a pesar del cambio, a pesar de la transformación. ¿Qué es lo que sobrevive de la pintura al cambiar la forma de captar la imagen, de expresar visualmente una idea, un pensamiento, una emoción? Mucho. Esta es la idea que persigue la exposición, que aunque se haya cambiado el modo de expresión, el formato, y sus posibilidades, siguen siendo muy cercanos, entrelazados. Es más, al haber una infinita capacidad de interpretación, se podría decir que el infinito cabe en el lienzo, sin importar si este es pictórico, fotográfico, un poco de uno, del otro, o incluso ambos. Estos puentes, además, se mueven en dos direcciones, tanto de ida como de vuelta. Ya sean pinturas inspiradas en fotografías o que se nutren de ellas para crearse o fotografías que beben directamente de tradiciones pictóricas para crear. Así pues, a través de nombres como Ignasi Aballí, Marina Abramovic, Toni Catany, Susy Gómez, Perejaume, Alain Urrutia, Tomás Pizà o Peter Zimmermann, la exposición se compone de una veintena de piezas que se han colocado atendiendo ya sea a criterios formales o narrativos para crear un display, un recorrido que explora las posibilidades de ambos formatos para poder entrar en el otro y decir algo nuevo. Una de las obras, de Tomás Pizà, que pueden verse en la muestra. FOTO: M. À. Cañellas De este modo, en la muestra se pueden observar pinturas que se han basado en imágenes reales, ya sean televisivas o fotografías, así como pinturas que parecen evocar a un cuadro del siglo XIX, y sobre todo sirven ampliar los posibles significados e interpretaciones que las obras de la colección permanente de Es Baluard pueden aportar. Por esta razón, Barro insistió en la idea de que «vemos el mundo en términos pictóricos», algo que podemos apreciar precisamente en cómo la fotografía «dio ese plus a la pintura». Por otro lado, el director del museo también destacó los tres ejes que conforman esta muestra y la selección de obras que la conforman (aunque añadió que prácticamente podría haber entrado cualquiera de la colección del centro), que son: «La pintura que tiene a la fotografía como modelo; la que reencarna los géneros clásicos a través de la pintura; y los que trabajan la fotografía como una parte del proceso». El resultado son 19 obras que dialogan a veces de manera más obvia que otras entre sí, pero siempre con el hilo conductor de que la imagen es lo que importa, mucho más allá de lo que en ella se representa, y que son de una manera u otra pinturas posibles. Coexistencia Cabe destacar que durante unos días, hasta el 6 de julio, las dos partes de Nachleben conviven en Es Baluard frente a frente. Tras esa fecha, la primera parte dará paso al montaje de la gran muestra sobre Joan Miró que toda Palma acogerá a finales de julio y que se presenta en breve. Por su parte, Todas las imágenes son pinturas posibles se podrá ver en el Espacio B de la planta 0 hasta el próximo 4 de enero de 2026.