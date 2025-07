Ricard Chiang: «Sabía que el 'cocodrilo' iba a generar confusión»

Un extraño objeto flotante apareció en el lago del Parc de la Mar de Palma hace dos días. Grande, oscuro, con forma de reptil. Nadie explicaba nada. Las redes sociales estallaron en teorías: ¿Una colchoneta inflable? ¿Un animal de juguete? ¿Un cocodrilo real? ¿Una intervención artística? Esas fotografías y vídeos de espontáneos se han viralizó a gran velocidad, acumulando más de un millón de visualizaciones en menos de 24 horas. Pero detrás de ese cocodrilo aparentemente salido de la nada se esconde una historia que une arte, Zoología, memoria popular y una buena dosis de provocación.

El autor es el escultor Ricard Chiang, conocido por sus propuestas provocadoras e independientes. Él mismo subió un total de cinco vídeos, sin contexto ni explicación. «Sabía que iba a generar confusión», reconoció ayer a Ultima Hora. «Era inevitable. Hasta que no se supiera que era una escultura, la gente iba a preguntarse qué pasaba allí». Lo que parecía un juego viral era en realidad una intervención artística meditada durante meses y ejecutada en absoluto silencio.

El cocodrilo de Ricard Chiang es un homenaje a la leyenda del Drac de na Coca, «que me fascina desde siempre», pero también a la fauna exótica. Es, ante todo, un tributo a una de las leyendas más antiguas de la ciudad, por la que el supuesto cocodrilo habitó las alcantarillas de Palma en el siglo XVII y que, según la tradición oral, devoraba animales y causaba pánico entre los vecinos. Chiang conoció la historia siendo niño y, desde entonces, se quedó prendado del mito. «Siempre quise hacer algo con esta leyenda, pero no encontraba el momento», afirma.

El detonante, de hecho, no fue artístico, sino científico. Aficionado a la Zoología, Chiang se planteó una pregunta: ¿podría un cocodrilo africano sobrevivir en las condiciones de Palma del siglo XVII? Investigó, estudió los hábitos de la especie y elaboró una hipótesis verosímil. «Viven en agua dulce, pero pueden hacer incursiones en agua salada para cazar. Podría haber sobrevivido refugiado en una alcantarilla, alimentándose de ratas, insectos o incluso saliendo al mar para buscar peces. En invierno, un cocodrilo puede pasar meses sin comer. Me pareció científicamente posible», cuenta sobre su estudio.

A partir de ahí nació la escultura. Está construida con mortero tixotrópico, un material especial para agua marina, sobre una estructura de PVC y poliestireno que le permite flotar. «Es una obra completamente inventada. No hay manual para hacer algo así. Me la jugué y, con suerte, funcionó», celebra Chiang. El conjunto pesa más de 100 kilos y, aún así, se mantiene a flote gracias «a los principios de Arquímedes», está anclado al fondo del lago con sistemas que, admite, todavía necesitan ajustes: «Ya hemos detectado algunos problemas de estabilidad que estamos resolviendo con un ingeniero». Pero más allá de la hazaña técnica, Chiang insiste en el valor simbólico de la obra. «En Palma no hay ningún monumento público al Drac de na Coca, solo una réplica en el Museu Diocesà y una pequeña escultura en una fachada privada. Esta es la primera escultura pública dedicada a esa leyenda».

El proyecto fue totalmente autogestionado. Chiang asumió todos los costes: materiales, transporte, diseño y montaje. «He invertido decenas de miles de euros». Para el Ajuntament de Palma, el gasto ha sido simbólico, «una hora de gasolina de barca y dos horas de grúa». Todo el proceso de autorización se realizó con total transparencia. Presentó la instancia en Cort en mayo de 2024 y obtuvo respuesta en apenas unos días días. Ahora, el artista espera inaugurar la escultura y presentarla al público, de hecho así está previsto, pero Chiang no tiene prisa ni grandes exigencias.

Tras todo el ‘run run’ causado por la presencia de su escultura en el Parc de la Mar, Chiang aclara que su objetivo no era crear polémica, sino dar visibilidad a una historia, a una leyenda. «Esto enriquece visualmente el parque escultórico de Palma, y también nuestra memoria colectiva. Durante unos días, palmesanos y visitantes han debatido si ese cocodrilo era una colchoneta o un monstruo marino. Ahora ya tenenos la respuesta.