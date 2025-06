Dragones, hogueras, agua y fuego, la celebración de San Juan de la mano de Canizales

Los días, como las personas, pueden tener distintas medidas, ser más cortos o más largos. También tener nombres diferentes. Como hoy, Sant Joan, que es el día más largo del calendario. A él le dedica Canizales su nuevo libro, publicado por Disset Edició.

En este álbum ilustrado el autor ahonda en los diferentes aspectos de esta festividad, desde la procedencia del nombre –en honor a Joan Bautista, a por qué es el día más largo –los movimientos de la Tierra, sobre sí misma o alrededor del sol–, qué actividades se pueden llevar a cabo en verano, qué se puede comer o cómo se celebra la víspera de San Juan, con las emblemáticas hogueras en las playas o los tradicionales Jocs des Pla de Ciutadella, en la isla vecina.

«A diferencia de otros libros que he hecho y como sucede a nivel general en la literatura infantil, hay una gran distinción entre ficción y no ficción. En este caso, quería centrarme en la no ficción, pero sin dedicarme a contar la historia de un personaje como San Juan. No quería que fuera un libro didáctico sobre qué se hace en San Juan o quién era este personaje», apunta sobre Sant Joan. El dia més llarg.

«De hecho, Juan Bautista es un personaje complejo y no me interesaba enfocarlo desde el punto de vista religioso, sino enfocarlo en el ritual de purificación con el agua. Al fin y al cabo, de ahí venía su sobrenombre y el bautizo es un poco eso: sumergirse para renacer del agua. Ese es el enfoque que quería dar al cuento, relacionar por qué la gente se mete en el agua para celebrar esta festividad. Y no solo eso: la tierra también renace, brotan y florecen más frutos», razona. «De esta manera, San Juan se relaciona con el solsticio de verano, aunque sin dar demasiados detalles técnicos, ya que no deja de ser un libro para los pequeños lectores y no tiene una voluntad científica, sino lúdica», añade.

Naturaleza

Otra idea que planea sobre las páginas y las coloridas ilustraciones de Canizales es «lo agradecidos que estamos a la naturaleza porque nos da semejante exuberancia de alimentos, colores y experiencias». Ese agradecimiento, detalla, lo aúna con el poder de la simbología de los rituales, basados en el fuego y el agua, ambos «elementos purificadores, aunque muy distintos».

«Con el fuego se purifica el oro; con el agua nos lavamos y limpiamos. Además, el agua nos brinda esa sensación de ingravidez y, en consecuencia, nos posibilita llegar a un estado más meditativo; favorece la percepción sensorial y hace que estemos más conectados con nosotros mismos. Esta última cuestión es algo que me preocupa especialmente de cara a las nuevas generaciones, tan expuestas a elementos de distracción que les dificulta su capacidad de concentración», matiza. Con Sant Joan, pues, el autor hace un llamamiento a la «reconexión con el universo, el espacio y los astros» a través de los rituales que ya forman parte de nuestra tradición y cultura, con la importancia de los animales y la naturaleza.

Ahora, Canizales trabaja en la segunda parte del cómic Preanimales, que saldrá en francés y en español simultáneamente, con los sellos Père Fouettard y Tu cuento y tú, respectivamente. Asimismo, prepara una pequeña colección de dos libros: La casa que deseo y El amigo que deseo, ambos para la editorial Cuentos con valores y que será la primera incursión del autor en el formato pop-up. Finalmente, entre sus proyectos futuros están las ilustraciones que ha creado para Émie et le sapin de Noël, que verá la luz en Arlequin Editions.