Rels B: un mallorquinista listo para hacer historia en Son Moix

Este sábado Son Moix vibrará como lo ha hecho en las grandes citas que ha acogido en sus 25 años de historia, pero no será el Mallorca el motivo de ello. Será, nada menos, que Rels B quien haga que la grada bote y el césped retumbe como parte de su gira A New Star World Tour 2025. Y es que el del sábado a las 22.00 horas no será, para nada, un concierto más de este verano ni tampoco una fecha más en la gira mundial del isleño. Será, como él mismo ha dicho, el «concierto más especial de su vida».

Rels B nunca ha ocultado su pasión por el Real Mallorca. La entidad bermellona, fundada en 1916, ha sido y es el equipo de Daniel Heredia (el nombre real de Rels). Es tal su afición que, por ejemplo, en 2024 fue con una camiseta del Mallorca de hace varias temporadas con la que salió ataviado en el Mallorca Live Festival durante su actuación. De hecho, Rels B anunció el concierto el pasado mes de diciembre con un vídeo publicado en sus redes sociales en el que se le veía en pleno césped de Son Moix, el estadio del equipo de su tierra. Además, el cantante también ha ido con la vestimenta del Mallorca en entrevistas y en diferentes conciertos. Ese mismo césped verá ahora cambiados a los 22 jugadores de los partidos de fútbol por las casi 20.000 personas del aforo del concierto. El concierto del músico puede ser el más multitudinario de un solo artista en la Isla y será, sin duda, el más esperado del verano en Mallorca. Se juntan los astros, pues, ya que Rels B es el artista isleño más internacional al ser, de hecho, el español más escuchado fuera de España con 22 millones de oyentes mensuales en Spotify, y se une su afición con el equipo de su vida con el hecho de poder actuar en su casa, su estadio y su Isla. Todo a la vez. La apuesta de Trui, que organizan el concierto, es total. No solo van con el estadio casi al completo de aforo, sino que además desde el grupo de eventos se han comprometido a recuperar el césped y permitir su replantación de cara al Trofeu Ciutat de Palma, que tendrá lugar a principios de agosto. El concierto de Rels B será el tercero de los cuatro grandes eventos de esta primera etapa entre el Real Mallorca y Trui, siendo el de Manuel Carrasco el que cierre los conciertos veraniegos en Son Moix el próximo 5 de julio.