Simone Mercado: «‘Miss Carbón’ es la primera película que hago como la mujer que soy»

La actriz argentina, residente en Mallorca, Simone Mercado da el salto a la gran pantalla con Miss Carbón, película dirigida por Agustina Macri que narra la historia de Carla Antonela Rodríguez, una mujer transgénero que tiene que lidiar con un ambiente laboral hostil, ya que trabaja en una mina en Chile, un lugar al que las mujeres tienen prohibida la entrada. La cinta está protagonizada por rostros conocidos que comparten cartel con Mercado, como Lux Pascual o Paco León. La película está disponible en cines y en plataformas de streaming.

¿Cómo fue meterse en la piel de su personaje?

—Fue un regalo. Interpreto a Diana, una mujer transexual que trabaja en un prostíbulo. Se trata de una persona luchadora y combativa. Se tomó como referencia, para construirlo, a diferentes mujeres, ya que la historia está basada en hechos reales, pero mi personaje es ficticio. Es una especie de símbolo construido a partir de perfiles reales de mujeres activistas. Para mí fue la oportunidad de meterme en la piel de una mujer transexual que pertenece a una generación que no es la mía. Las maneras de transicionar han cambiado; ellas no tuvieron acceso a la información que yo tuve.

Es su primera producción fuera de un cine más independiente, ¿cómo lo vivió?

—Sí, se trata de una coproducción argentino-española. La productora, Morena Films, es grande. Me sentí apoyada con los protocolos que nos acompañaron en la lectura de guion y durante el rodaje. Viví un espacio laboral generoso. Cuando me llegó el guion, para leerlo, no me habían contado que estaba basado en una historia real ni sabía que estaría en cines y en plataformas como Movistar Plus o Filmin, en España.

¿Con qué se quedaría de una película como Miss Carbón?

—Aparte de con la historia, me quedaría también con las personas que hicieron posible la película, aquellos que fuimos a la Patagonia a rodar con un equipo humano que trabajó con nieve hasta los talones. Los compañeros fueron geniales, no solo los más conocidos, como Lux (Pascal) y Paco (León). Todo eso es parte del aprendizaje que supone un proyecto como Miss Carbón. Y luego está la historia y el guion, tremendo, muy bien filmado por la directora Agustina Macri. Además, se trata de la primera película que hago como la mujer que soy.

Algunos medios especializados en cine califican la película como una oda a la resistencia, ¿cuál cree que es el motivo?

—El motivo es la resistencia real de una persona que lucha por sus derechos para cambiar leyes que le oprimen. Carlita rompe con eso, primero entra como Carlos en la mina, y en el proceso termina siendo una mujer, cuando ellas tenían prohibido entrar por una creencia absurda que dice que generan derrumbes. Entonces, le mandan trabajos administrativos, pero ella lucha. Eso es lo que posibilita la historia, esa resistencia y el maltrato de la sociedad, pese a que no se rinde.

El lunes pasado pudo ver la película junto a todo el equipo de la misma y la protagonista real de la historia, ¿cómo fue esa experiencia?

—La vimos juntas en la premier, sí. Para ella es fuerte ver su historia proyectada en una película que pretende dar luz a espacios vulnerables, para conseguir que las mujeres trans los habitemos con normalidad. No puedo dejar de imaginar lo que debe ser ver tu vida en una pantalla.

Además de su trabajo como actriz, es docente en Palma, con Laboratorio Escénico, ¿qué supone para usted esta otra labor?

—Sí, para mí es una conexión con el oficio, acompañar a los alumnos de la escuela y ver su crecimiento. Este año, estrenamos el 27 de junio en el Teatre Municipal Xesc Forteza de Palma la obra Patricia, una pieza que escribí sobre la muerte de mi abuela y que fue la forma de transformar el duelo en esperanza a través del teatro.