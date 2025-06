La Bibi + Reus City, 500 metros cuadrados de arte en pleno centro de Palma

En el pasado Art Palma Summer se pudo ver por primera vez qué se esconde detrás de los cristales de la calle Vilanova, 8A, de Palma, muy cerca de Sant Miquel y Sindicat. Fue el estreno en sociedad de La Bibi + Reus City, el nuevo espacio de la dupla que forman Miquel Campins y Fran Reus que se suma al deEstabliments. Son nada menos que 500 metros cuadrados de arte contemporáneo que se aleja de la idea del cubo blanco y que tiene un futuro prometedor en uno de los puntos neurálgicos de Palma.

Los fundadores de la galería, Campins y Reus (que compagina su labor con la de ser presidente de los galeristas Art Palma Contemporani) se muestra contentos por poder ver materializado «tanto trabajo silencioso e invisible» llevado a cabo durante meses y meses. Y es que aunque compartían público y, en cierto sentido, estilos, no es fácil sacar adelante un proyecto como este, pero «ya hemos aterrizado», comentan.

Fran Reus y Miquel Campins, propietarios de La Bibi + Reus. FOTO: Adrián Malagamba

El pasado 5 de junio, en el Summer, se pudieron ver piezas de todos los artistas que conforman la cartera de creadores de la galería. «No fue fácil meterlos a todos», confiesan. Nombres como Bel Fullana, Grip Face, Julià Panadés o José Fiol se unieron a Abel Jaramillo, An Wei, Fátima deJuan o Thomas Perroteu, por nombrar solo unos cuantos. Algunos de ellos repetirán en los próximos meses, de hecho, como es el caso de Grip Face o el de Maite y Manuel.

La filosofía que regirá la galería, tal y como detallan ambos, es la de huir del cubo blanco y que los artistas se adapten a lo que les pueda ofrecer el espacio mismo, compuesto de pared de marés, techos muy altos, una antigua fabrica textil de lenguas, etcétera. Campins detalla que «somos una galería mallorquina y nos gusta este arraigo» que se refleja de manera estructural.

Por otro lado, la idea es «dar una vuelta de tuerca» al concepto mismo de exposición. «El cubo blanco está obsoleto», sentenció Campins, por lo que ellos se decantan por «reflejar espacios cotidianos y otras estéticas, y no un espacio puramente museístico», indican.

No obstante, la mirada de La Bibi + Reus no solo es hacia dentro, sino también hacia fuera. Ahora participarán en CAN Art Ibiza, posteriormente en la feria de arte de Untitled de Miami y en Zona Maco, de México. El objetivo es «el de desde lo local llegar a lo internacional» y el de servir de «plataforma para los artistas mallorquines que, por la insularidad, lo tienen más difícil que creadores de Londres o Madrid, y sin una plataforma como nosotros se quedarían en Manacor» , tal y como explicó Campins.

El espacio quiere renovar el concepto de exposición y huye de la idea del 'cubo blanco' en galerías.

Sobre la zona escogida para la galería, muy cerca de arterias como Sant Miquel o Sindicat, comentan que «más centro que esto es complicado», además de que se trata de un barrio en auge con «mucha gente local», algo que buscaban ambos, sin embargo, confiesan que realmente lo que ha pesado ha sido el «espacio mismo», y no tanto la zona.

Con la mirada puesta a un año vista, el objetivo ahora es «consolidar» este espacio que ha empezado fuerte y que ya tiene una programación encaminada para los próximos meses. Con el objetivo de extender raíces también fuera de la Isla, teniendo un importante mercado en Latinoamérica, La Bibi + Reus City se materializa en el centro de Palma para revitalizar una zona desde el arte contemporáneo y con la fresca mirada de dos galeristas con años y años de experiencia en el mundillo.