El mundo del cine versus el del turismo: los rodajes luchan contra la masificación

Desde hace un tiempo es más difícil plantar una cámara en algunas playas de Mallorca que una sombrilla. El sector audiovisual lleva meses pugnando por mantenerse a flote ante varias situaciones problemáticas. Una de ellas, el retraso en las subvenciones de la Mallorca Film Commission, una de las principales patas de apoyo financiero del sector. Por otro lado, la decisión de algunos ayuntamientos isleños de prohibir unilateralmente los rodajes en sus municipios mientras dure la temporada turística. «Hay sitios que nos han enviado una carta que dice que no podemos rodar hasta después del verano», denuncian.

Se trata de municipios costeros como Santanyí o Felanitx, que debido a la alta presión causada por el turismo se han decantado por impedir rodajes en las playas para no sumar más tensión a estas zonas. Algo que, desde asociaciones como The Base (que aglutina a empresas de producción dedicadas al service), no comparten porque «no nos interesa rodar en una playa masificada. Si vamos allí será a las 5 o 6 de la mañana, cuando no hay nadie, y cuando acabemos nos iremos sin dejar rastro».

Por otro lado, tampoco entienden que se vea la masificación como un problema y en lugar de potenciar una industria alternativa como puede ser el cine, se opte por ponerle trabas a los rodajes para que no haya más masificación (por los camiones de rodaje y el equipo humano de un set), pero lo único que se logra es, precisamente, mantener la masificación ya existente.

En otros lugares, como en Calvià, la decisión va más allá. No es tanto que no se permita rodar, sino que el Ajuntament decide proyecto por proyecto si concede o no los permisos necesarios en función de la imagen que creen desde el consistorio que se dará del municipio. Elisa Monserrat, del Ajuntament de Calvià, explica que han llevado a cabo «un trabajo incansable para cambiar el estereotipo del municipio» y que ahora no quieren «tirarlo por la borda» permitiendo rodajes que hablen de drogas, excesos, crimen, etcétera. Les parece irrelevante si en la ficción el lugar mencionado es Calvià o es, por ejemplo, Eivissa, como ocurrió con una conocida serie de Atresmedia que tuvo ir a otro lugar. En el sector consideran que leer guiones y valorar sobre decisiones creativas de los directores es censura, mientras que desde el consistorio contestan: «No es censura, es coherencia».

Otro ejemplo paradigmático sobre las tensiones del turismo y el cine ocurrió en Son Serra de Marina, perteneciente a Santa Margalida. Allá se prohibieron vehículos de ciertas alturas para limitar la llegada de autocaravanas. No obstante, la normativa afectó a los camiones de rodaje, que superaban esa altura. Desde el sector audiovisual resumen cómo se solucionó todo: «Les dio igual hasta que los hoteles se quejaron porque no llegaban camiones con bebidas y comidas. Entonces cambiaron la norma».

Por último, en esta misma línea sobre qué imagen queremos dar, entra la Mallorca Film Commission. La entidad dependiente de la Fundació Mallorca Turisme ha añadido un punto en su subvención destinada a Projectes Audiovisuals según la cual no optan a la ayuda aquellos proyectos que «de manera explícita o implícita transmitan mensajes que puedan perjudicar la imagen de Mallorca como destino turístico» o «muestren una imagen desfavorable del turismo en la Isla» así como aquellos que «promocionen, normalicen o hagan apología de conductas incívicas o perjudiciales como el consumo de drogas, el balconing, el turismo de masas», etcétera.

Desde el sector se muestran preocupados, pero de momento mantienen la calma. «Nos han dicho que no se aplicará de manera estricta», comentan, por lo que con recelo, se mantienen a la expectativa ante una decisión que premiar proyectos benévolos con la Isla y el turismo.