Miquel Barceló: «Es tan de vanguardia Altamira como los artistas más modernos de Nueva York»

El artista mallorquín Miquel Barceló ha inaugurado este sábado en la isla mediterránea de Ibiza su exposición ‘El presente permanente', inspirada en el arte rupestre de las cuevas de Altamira o Lascaux, que considera «tan de vanguardia como los artistas más modernos de Nueva York», ha explicado durante la inauguración de la muestra que se podrá ver hasta el 16 de noviembre en el Museo de Arte Contemporáneo de Eivissa (MACE).

El artista mallorquín ha explicado que el título proviene del libro clásico ‘El presente eterno’ y ha destacado que en «pintura no hay progreso». «Siempre pintas por la misma razón y es un presente permanente», ha añadido sobre esa «profunda necesidad humana» por la que pintan los artistas.

«Todos los humanos que hacen arte es por una necesidad profunda, seguramente si se pudiera explicar, no habría que hacerlo», ha afirmado.

La exposición se compone de 13 pinturas recientes y 9 cerámicas realizadas entre 2018 y 2024. Según ha detallado, los cuadros «tienen mucho vinculo con obras de hace 40.000 años».

«Yo he ido a muchas cuevas prehistóricas y me gusta ver que si pintas un bisonte de perfil en carbón, sobre una superficie 'bonyerruda', la única diferencia, la única modernidad, son los ojos del espectador. La técnica, el material, el sistema y el sujeto son exactamente lo mismo que hace 40.000 años. Y a mi eso si me interesa», ha indicado Barceló.

Es la tercera exposición que el artista mallorquín presenta en Ibiza y para esta ocasión ha elegido estos cuadros «un poco raros», muy diferentes a lo que pinta «normalmente». «Decidimos para Ibiza hacer estas obras un poco marginales», ha destacado el artista.

Barceló ha señalado que su afición por el arte primitivo le viene de sus años viviendo en África, donde «pintaba dentro de una cueva». Como artista al que le «gusta mucho el arte de vanguardia», ha remarcado que, cuando fue a la cueva de Altamira, se dio cuenta de que "era tan de vanguardia lo que veía Altamira o Lascaux como los artistas más modernos de Nueva York».

La exposición, comisariada por Enrique Juncosa, es la novena que realiza Barceló este año en distintos museos en España, Nueva York, Suiza, Montecarlo y Dinamarca.

Es la primera sobre arte prehistórico y combina lienzos con texturas y volúmenes, imitando las superficies rocosas de las cuevas con animales totémicos o sagrado como el bisonte, el camello o el toro. Se completa con una selección de cerámicas también primigenias, que forman parte de las 3.800 cerámicas que el artista tiene inventariadas.