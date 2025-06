La banda sonora de los 2000 sonará en Es Jardí de la mano del cuarteto de pop Blue

Es Jardí, uno de los programas musicales más destacados del verano, acogerá el próximo 3 de agosto Blue, el icónico cuarteto británico que puso la banda sonora de los 2000 con canciones como All rise, One love o If you come back. La cita arrancará a partir de las 19.00 horas y contará también con la actuación de Natasha Hamilton, integrante del famoso grupo de pop femenino Atomic Kitten. Las entradas ya están a la venta desde 28 euros.

Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan y Simon Webbe, más conocidos como Blue, han vendido 15 millones de discos en todo el mundo. En el Reino Unido, han cosechado tres álbumes número 1, 10 sencillos en el top 10 (incluyendo tres número 1), han ganado los premios Brit y MTV Asia y han cantado con Elton John y Stevie Wonder. Formado en Londres en el año 2000, el conjunto tuvo su primer éxito, All Rise, en 2001, un tema que sigue sonando en establecimientos y radios de todo el mundo 20 años después. Aunque Blue nunca se separó, tras el lanzamiento de Best of Blue (2004), la banda decidió tomarse un descanso prolongado para dedicarse a la música y la actuación en solitario. A lo largo de los años, la banda ha lanzado varios proyectos individuales. En 2011 participaron en Eurovisión y aquella actuación abrió una nueva etapa en la trayectoria de Blue. Dos años después protagonizaron la serie documental y la gira la Gran Reunión, los álbumes Roulette y Colours. En 2022 lanzaron Heart and Soul junto con una gira por estadios. Este verano, visitarán Es Jardí, en el recinto del Mallorca Live Festival de Magaluf, con sus grandes éxitos.